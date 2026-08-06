Backstreet Boys de LUTO, muere importante figura de la boy band a los 69 años, esto es lo que se sabe

La boy band de los Backstreet Boys se encuentra de luto tras la muerte de Peter Katsis, quien durante muchos años fue el veterano manager de la agrupación; incluso trabajó con bandas como Korn, Limp Bizkit, Ice Cube, entre otros, contando con una amplia carrera de más de 35 años.

Los detalles de su muerte explican que el jueves 6 de agosto, presentó complicaciones causadas por insuficiencia cardíaca congestiva a sus 69 años. La noticia se confirmó por Mark Beaven, quien es el cofundador de Advanced Alternative Media.

¿Quién es la esposa de Peter Katsis?

Peter Katsis se casó el 21 de septiembre del 2012 en el lujoso hotel de Bel-Air con Catherine Townsend; realizaron una lujosa fiesta con 122 invitados, dentro de las personas que estuvieron en la ceremonia se destacan integrantes de Korn y a la boy band de los Backstreet Boys.

El romance empezó desde el 2005, dando inicio a una importante relación; después de 7 años de noviazgo, los dos decidieron dar un importante paso al altar. Hasta el momento, su joven pareja no ha mencionado nada al respecto sobre la muerte del manager a sus 69 años.

¿Por qué Peter Katsis fue importante en la música?

Peter Katsis en el 2002 fue reconocido por un importante medio como 'El mejor manager de la industria musical', dicho reconocimiento se debe a las estrategias que realizó en múltiples giras, logrando romper récords en venta de entradas.

Por ejemplo, durante su trabajo con los Backstreet Boys, en la gira de Into The Millenium Tour de 1999, logró vender 735 mil entradas en una hora, siendo un récord admirable dentro de su carrera.

¿Cuál fue la última publicación de los Backstreet Boys?

Hasta el momento, la famosa boy band de los noventas no ha subido nada referente a la muerte del manager de 69 años. En sus historias de Instagram solamente han subido algunos videos de trends que han hecho algunas de sus fans bailando el nuevo éxito de "Bottle Up".

Mientras que en su último post, vemos que los integrantes de la banda hacen un trend con la canción "No" de Meghan Trainor, mostrando las cosas que no deben hacer en la gira. Por ahora hay que esperar a que alguno de los integrantes de la agrupación hable sobre el tema.