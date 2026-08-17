OFICIAL: Bad Bunny anuncia NUEVAS FECHAS para el cierre de sus conciertos; precios de boletos, en dónde se presentará y fechas de venta y preventa

Aunque su exitosísimo DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour ya había tenido un final, Bad Bunny dio a conocer más fechas de cierre para una gira que se ha vuelto un nuevo parteaguas de su carrera. A continuación te compartimos la información sobre la sede, fechas y boletos para sus próximas presentaciones.

Las nuevas fechas de cierre para conciertos de Bad Bunny en el “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour

Será el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan, Puerto Rico, la nueva sede para el final de la gira de Bad Bunny. Las nuevas fechas de conciertos serán el 22 y 23 de agosto.

Precio de los boletos para las nuevas fechas de Bad Bunny en Puerto Rico

La venta de boletos para los conciertos recién anunciados de Bad Bunny será exclusiva para habitantes de Puerto Rico, puesto que se realizará mediante una plataforma que estará abierta a tarjetahabientes de un banco local. Esto se hará el miércoles 19 de agosto a las 10:00 A.M. No se contará con venta física.

Estas son las zonas disponibles y los precios que se manejarán:



Vecinos: 100 dólares (1,704 pesos, aproximadamente).

VIPs: 100 dólares.

Patio: 90 dólares (1,534 pesos).

Palcos: 80 dólares (1,363 pesos).

Preferencia A: 80 dólares.

Preferencia B: 50 dólares (852 pesos).

Bleachers: 80 dólares.

Cuándo terminó la gira de Bad Bunny con DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Como recopila el medio local El Nuevo Día, "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour" se pensó como una gira de estadios a gran escala. Inició después de un evento muy representativo para la carrera de Bad Bunny: la residencia de 31 conciertos que llevó a cabo en Puerto Rico entre junio y septiembre de 2025.

Arrancó en República Dominicana, en noviembre del mismo año, y se extendió hasta julio de 2026. En Latinoamérica, contempló visitas a la Ciudad de México, San José (Costa Rica), Medellín (Colombia), Lima (Perú), Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina) y Sao Paulo (Brasil).

También visitó Europa, con destinos como Dusseldorf (Alemania), Arnhem (Países Bajos), Londres (Inglaterra), París (Francia), Estocolmo (Suecia), Varsovia (Polonia), Milán (Italia) y Bruselas (Bélgica).

En días recientes se había generado expectativa sobre un posible cierre oficial de la gira en Puerto Rico, tras la instalación de equipo en el Estadio Hiram Bithorn.

