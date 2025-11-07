Bad Bunny vuelve a dominar los Grammy: “Debí Tirar Más Fotos” lo pone en la cima del mundo (otra vez)

¡Prepárense, porque el “Conejo Malo” lo volvió a hacer! Tres años después de arrasar con Un Verano Sin Ti, Bad Bunny demuestra que su reinado en la música global no tiene fin. Su más reciente álbum, Debí Tirar Más Fotos, no solo se robó el corazón de millones, sino que también acaba de hacer historia con ¡6 nominaciones al Grammy! Sí, 6. Y entre ellas, nada más y nada menos que las tres categorías más codiciadas: álbum del año, canción del año y grabación del año.

Para la 68th Entrega Anual de los Premios Grammy, Bad Bunny se convierte en el primer artista de habla hispana en aparecer en las tres categorías principales del mismo año. Todo un hito que pone el nombre de Puerto Rico y hasta del reguetón por todo lo alto. Y por si fuera poco, su nominación a mejor portada de álbum demuestra que hasta en la estética, el boricua tiene visión.

Nació para hacer historia

Recordemos que el año pasado, su disco "Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana" también estuvo en la contienda por el Grammy a mejor álbum de música urbana, aunque perdió ante Las Letras Ya No Importan de Residente. Pero parece que este 2026 será distinto: Bad Bunny llega con fuerza, con historia y con la prensa y los fans de su lado.

Con tres Grammys en su colección y diez nominaciones acumuladas, el intérprete de “Me porto bonito” no muestra señales de bajar el ritmo. Y ojo: en los Grammy Latinos del próximo 13 de noviembre, lidera la lista con 12 nominaciones más. Todo apunta a que "Debí Tirar Más Fotos" no solo es un álbum… es otro capítulo legendarios para Benito Antonio Martínez Ocasio.

México se deja conquistar por Bad Bunny

El pasado mes de mayo el “Conejo Malo” confirmó su “Debí Tirar Más Fotos World Tour” en tierra azteca y en cuestión de minutos rompió récords de venta: más de 4 millones de personas hicieron fila virtual para conseguir boletos para sus ocho conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. ¡Una verdadera locura!

Según medios, la demanda fue tan descomunal que se solicitaron más de 7.5 millones de entradas, superando por mucho la capacidad del recinto. Con esto, el puertorriqueño no solo reafirmó su título de rey del streaming y los estadios, sino que también hizo historia al ser el primer artista en programar tantas fechas consecutivas en el mismo estadio mexicano.

