Bad Bunny desata lágrimas entre los asistentes por emotivo homenaje a Yeison Jiménez

En la segunda noche de sus conciertos en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia, Bad Bunny sorprendió a los asistentes al dedicar un fragmento de “El Aventurero” en memoria de Yeison Jiménez, uno de los exponentes más importantes de la música popular colombiana y quien falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo.

La interpretación del puertorriqueño no solo resonó entre los fanáticos de la música urbana, sino que también fue elogiada por su sensibilidad al rendir homenaje a un artista profundamente arraigado en la cultura musical de Colombia. El momento ha sido uno de los más comentados dentro de su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”.

¿Quién era Yeison Jiménez, cantante que fue recordado durante el concierto de Bad Bunny en Medellín?

El homenaje de Bad Bunny en Medellín no solo resaltó la trascendencia del artista urbano, sino que también sirvió para recordar a uno de los cantantes más queridos de la música popular colombiana.

La figura de Yeison Jiménez ha estado presente en la memoria colectiva de los colombianos desde su repentina muerte cuando la avioneta Piper PA-31 Navajo en la que viajaba se estrelló poco después de despegar en Paipa, en el departamento de Boyacá.

El accidente, que también cobró la vida de otras cinco personas, ocurrió mientras Jiménez y su equipo se dirigían hacia una presentación en el departamento de Antioquia. Las primeras investigaciones apuntan a una caída poco después del despegue.

Antes de este trágico desenlace, Jiménez había compartido en entrevistas que había soñado en varias ocasiones con un accidente aéreo similar , un dato que permaneció en la memoria de muchos tras conocer la noticia de su deceso.

¿Cómo ha sido la gira de Bad Bunny en Medellín, Colombia?

La gira de “El Conejo Malo” ha sido descrita como una mezcla de energía, producción y cercanía con el público, con un repertorio que combina sus mayores éxitos y colaboraciones sorpresivas. En su primera noche en Medellín interpretó un guiño al legendario Diomedes Díaz, conectando con el folclore musical colombiano.

Este fenómeno también ha tenido impacto fuera del escenario. Medellín ha visto un incremento en la demanda de hospedaje y transporte, lo que ha generado atención tanto de turistas nacionales como internacionales.