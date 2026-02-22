Bad Bunny rinde homenaje a Willie Colón en pleno concierto tras su muerte: “Hoy se fue una leyenda”

Tras darse a conocer el fallecimiento del máximo exponente de la salsa Willie Colón, varios artistas se pronunciaron lamentando este hecho, entre ellos destacó el puertorriqueño Bad Bunny quien pausó su concierto en Brasil para dedicarle unas palabras frente a miles de asistentes convirtiendo este momento en uno de los más conmovedores de la noche.

Benito Antonio Martínez Ocasio se presentó este fin de semana en el estadio Allianz Parque de Sao Paulo, Brasil, como parte de su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour , durante su participación de esta noche 21 de febrero detuvo el espectáculo para rendir un sentido homenaje al legendario compositor, quien falleció ese mismo día a la edad de 75 años. Asimismo reitero que la inspiración de muchos de estos grandes músicos quedaron en la tierra y que no van a morir nunca mientras sigan existiendo jóvenes talentosos.

Hoy se fue una de las grandes leyendas que aportó a este género tan hermoso y tan legendario, deseamos descanse en paz a Willie Colón, mucha fortaleza a su familia, expresó el intérprete urbano.

Ante las palabras que hizo el artista el público respondió con aplausos y ovaciones para continuar bailando, mientras que en redes sociales comenzó a viralizarse este momento donde reconocían la trayectoria de "El malo del Bronx" y el gesto que tuvo "Benito".

¿Quién fue Willie Colón y cuáles fueron sus éxitos?

William Anthony Colón Román mejor conocido como Willie Colón fue uno de los pilares fundamentales de la salsa, aunque nació en Nueva York Estados Unidos, sus orígenes puertorriqueños hicieron que llevara en las venas el sonido caribeño el cual lo transmitió a través de instrumentos de viento, principalmente el trombón.

Colón destacó por ser compositor, productor, trombonista y activista social, lo cual lo colocaron como figura clave del movimiento salsero, consolidó una carrera artística por más de cinco década, durante este tiempo influyó en varios artistas que hoy destacan en el género.

Entre sus temas más emblemáticos destacan:

El gran varón

Idilio

Gitana

Talento de televisión

Juanito Alimaña

Pedro Navaja

Calle luna, calle sol

Aguanilé

¿De qué murió Willie Colón?

A través de redes sociales se dio a conocer la muerte del salsero Willie Colón, mediante un comunicado la familia se pronunció al respecto sin detallar información precisa de las causas del deceso, sin embargo, anteriormente se había señalado que el artista enfrentaba complicaciones de salud en los últimos años.