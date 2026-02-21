Muere Willie Colón: ¿Quién era Simón, El Gran Varón, la icónica canción del compositor y cantante que murió HOY sábado 21 de febrero?

Sin duda alguna Willie Colón marcó la historia de la música latina con grandes temas como Talento de televisión, Oh, qué será, Sin poderte hablar, El día de mi suerte, entre otras. Sin embargo, una de sus canciones más emblemáticas fue “El Gran Varón”, es por eso que te contamos todo lo que hay detrás de este tema.

¿De qué trata la canción “El Gran Varón” de Willie Colón?

Esta canción fue compuesta por el panameño Omar Alfanno e interpretada por Willie Colón y su agrupación musical Legal Alien. El tema tuvo gran impacto a nivel internacional ya que tiene el lugar número 23 en la lista Billboard de las 50 mejores canciones latinas, pero ¿de qué trata? Este tema habla sobre Simón, quién es rechazado por su padre Andrés ya que no cumple con las expectativas de él pues el joven es una mujer transexual. Ante este hecho su padre no lo acepta y se molesta. “No se puede corregir a la naturaleza, palo que nace doblao su palo jamás su tronco endereza” es uno de los versos más populares de la canción. Finalmente Simón muere en el verano del 86 (como lo dice en la canción) en la cama 10 de un hospital tras “una extraña enfermedad” siendo olvidado pues nadie acudió a verlo durante sus últimos días.

El compositor ha mencionado que la historia de esta canción está inspirada en la vida de una persona que conocía. El tema pasó a ser parte de la cultura musical y ahora uno de los grandes temas con los que “El Malo del Bronx” será recordado para siempre.

¿De qué murió Willie Colón?

Hasta el momento no hay información oficial sobre las causas que derivaron su muerte. Sin embargo, se sabe que el cantante padeció graves problemas respiratorios, lo que lo llevó a tener que ser hospitalizado en Nueva York.

¿Quiénes se han pronunciado ante la muerte de Willie Colón?

Algunas figuras importantes de la salsa han lanzado palabras de condolencias como Tito Nieves quien dijo “Siempre admiré su genialidad y su talento incomparable. Gracias por tu legado, maestro”. Por otra parte Victor Manuel expresó: “Hombre de carácter fuerte, pero siempre me trató con mucho respeto. Su legado quederá para la historia. DEP”.

Otro de los artistas que se pronunció fue Farruko quien dijo “Descansa en Paz leyenda Willie COLON uno de los Father de la salsa respeto admiración y legado tuve el privilegio de conocerte en persona y en vida”.