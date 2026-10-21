Karol G y Marco Antonio Solís unieron sus voces en "Coleccionando Heridas", una balada que habla sobre las decepciones amorosas, la soledad y la dificultad de superar una relación que dejó dolor. El tema fue todo un éxito, pues ahora está nominado a los Latin Grammy 2026, evento en el que cantarán varios artistas, entre ellos Carín León.

El tema forma parte de Tropicoqueta, el quinto álbum de estudio de la cantante colombiana, y obtuvo una nominación a Canción del Año en los Latin Grammy 2026, además de estar en diferentes categorías, ya que es una de las artistas que tiene posibilidades de llevarse más de un premio. La grabación reúne a dos intérpretes de generaciones distintas, lo que llamó la atención de todos.

“Coleccionando Heridas” letra completa y significado de la canción nominada a los Latin Grammy 2026 de Karol G y Marco Antonio Solís|Captura de pantalla

Significado de la canción "Coleccionando Heridas"

La composición describe a una persona que ha vivido varias decepciones sentimentales y comienza a preguntarse si el amor es para ella o él. El relato aborda la frustración de entregar afecto sin recibir lo esperado y la sensación de que las relaciones actuales dificultan el compromiso emocional.

Otro elemento central es la soledad después de una separación. El paso del tiempo no elimina de inmediato el sufrimiento y los recuerdos continúan presentes, una situación que conecta con la experiencia de quienes necesitan más tiempo para procesar una ruptura.

Sin embargo, el mensaje no se limita a la tristeza. La protagonista conserva la esperanza de volver a encontrar una relación sincera, aunque reconoce que podría sufrir nuevas decepciones.

Letra completa de "Coleccionando Heridas"

¿Será que el amor no es pa' mí?

¿Que no nací pa' esto, que no sé pedir?

Porque me da lo opuesto, siempre me toca a mí

Hacerme compañía

¿Será que para ser feliz

Hay que ser como el resto y me toque fingir?

Que sé vivir con esto

Se volvió normal coleccionar heridas

Ah

¿Será que se quedó el amor en otros tiempos?

Eso dicen los expertos

Nadie quiere en estos días

Mmh, mmh

Mmh, mmh

Vivir como si no tuviera sentimientos

Yo no tengo ese talento

Yo sí siento todavía

Pero quiero creer

Que aún se puede querer

Y si no

Seguiré coleccionando heridas

Tengo de amiga la soledad, un día de ti yo le conté

Le dije que odiarte no se me da y aunque no quería, te solté

Dicen que el tiempo cura todo, pero ha pasado mucho tiempo

Mmh, mmh, ey

Y este sufrimiento no se va, con él viviendo me quedé

No sé cuándo amanecerá, en las noches no para de llover

Diosito, te quiero preguntar de dónde se apagan los pensamientos

Dice

Eh

¿Será que se quedó el amor en otros tiempos?

Eso dicen los expertos

Nadie quiere en estos días

Mmh, mmh

Mmh, mmh

Vivir como si no tuviera sentimientos

Yo no tengo ese talento

Yo sí siento todavía

Pero quiero creer

Que aún se puede querer

Y si no

Seguiré coleccionando heridas.

Cabe mencionar que la canción es una composición de Karol G, Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz y Luis Miguel Gómez Castaño.