BTS toma inesperada decisión sobre los Grammy 2027 que sorprendió a ARMY

En las últimas horas el fenómeno de BTS ha sorprendido a ARMY y al mundo tras hacer pública la decisión de no presentar su música en la próxima edición de los Premio Grammy, de acuerdo con lo expresado en las redes sociales de cada uno de los 7 integrantes así como de la cuenta en conjunto del grupo se reveló que la banda surcoreana no presentará su música para que sea considerada en esta premiación.

De acuerdo con el mensaje que se compartió en distintas redes socailes, principalemnte Instagram el grupo de K-pop consideró que desean que su trabajo sea reconocido por su calidad y no por una categoría basada en el idioma, región u origen.

¿Cuál es la categoría de los Grammy donde BTS no quiere participar?

En las últimas semanas se dio a conocer que la Recording Academy creó una nueva categoría la “Best Asian Pop Music Performance” para los Grammy 2027 con el objetivo de reconocer a artistas pop asiáticos, ante esta nueva decisión BTS consideró que la musica no debería separarse por su procedencia geográfica o el idioma en en el que es interpretada.

“La música pueda ser escuchada y amada por lo que es, en lugar de ser distinguida por región o idioma”, expresaron en conjunto Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook integrantes de BTS.

Con estas palabras, BTS renuncia voluntariamente a competir por nominaciones en los Grammy 2027, pese a que su álbum de regresó es actualmente considerado como uno de los favoritos para coronarse en distintas categorías.

La publicación que fue compartida en las historias de Kim Nam-joon, mejor conocido como RM líder de la agrupación también destacó un agradecimiento por el apoyo principalmente el que obtienen de su fandom: "Agradecemos como siempre a ARMY y a todas las personas que nos brindan su apoyo".

|Captura de pantalla: Instagram RM

¿Cómo ha reaccionado los Grammy a la decisión de BTS?

Tras la fuerte desición de BTS de no presentar su música para que sea considerada en alguna categoría la Recording Academy no ha emitido un comunicado ofial sobre la decisión de la banda surcoreana, asimimso, no ha respondido a las declaracionesdel grupo sobre su rechazo a que la música sea dividida por su región o idioma, principalmente, no hamostrado su portura sobre esta nueva categoría Best Music Performance.