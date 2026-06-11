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Los mejores momentos de la ceremonia de inauguración del Mundial 2026

El momento que todos los aficionados del fútbol estaban esperando llegó. Revive la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con los mejores momentos.

Así se vivió la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Así se vivió la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ | Crédito: Getty Images

Escrito por: Daniela Arvizu

¡Que se sienta la fiebre mundialista! Tras cuatro años de espera, el torneo más importante del fútbol está de regreso. La mañana de este jueves, 11 de junio, el Estadio Ciudad de México se vistió de tricolor para albergar la tan esperada ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y aquí te compartimos los MEJORES momentos del evento.

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Así se vivió la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: estos fueron los MEJORES momentos

En punto de las 11:30 a.m. (hora del centro de México) los ojos del mundo entero se posaron sobre nuestra capital para ser testigos de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El evento arrancó cerca de las 11:40 a.m. con un show prehispánico, al mando de Lila Downs, que rindió homenaje a la cultura mexicana, por su puesto, con el trofeo al centro del estadio y un mensaje que retumbó en el recinto: “Bienvenidos a México”. Posteriormente, Maná se apoderó del show para ofrecer una enérgica presentación de su ya popular éxito “Oye, mi amor”.

Maná en el Mundial 2026
Maná interpreta “Oye, mi amor” en la Copa Mundial de la FIFA 2026™| Crédito: Getty Images

A la banda de rock mexicana, le siguió Danny Ocean, quien interpretó su canción original del torneo, "Partidazo". Los Ángeles Azules y Belinda llevaron la cumbia al Estadio con una asombrosa presentación de "Por Ella".

Belinda y los Ángeles Azules en el Mundial 2026
Belinda y Los Ángeles Azules cantando “Por ella” en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ | Crédito: Getty Images

Por su lado, J Balvin realizó un remix de sus más grandes éxitos. El colombiano le abrió paso a su colega, la reina de los torneos de fútbol: Shakira, quien, junto a Burna Boy, pusieron a bailar el venue al ritmo de "Dai, Dai", cerrando la ceremonia con broche de oro. Sin duda, fue un momento lleno de emociones que nos dejaron boquiabiertos y pusieron el nombre de México en alto.

Shakira en el Mundial 2026
Shakira en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ | Crédito: Getty Images

¿Cómo y dónde ver los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Sigue el torneo más importante del fútbol en Azteca 7, el canal del Mundial, donde contaremos con los 32 mejores partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Si no cuentas con acceso a televisión abierta, ¡no hay problema! Puedes seguir nuestra transmisión en el sitio web de AztecaDeportes.com y la app móvil de TV Azteca En Vivo.

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