AL MOMENTO: Anuncian la EXPULSIÓN de un miembro fundador de la banda Slipknot, esto es lo que se sabe

Este viernes se ha dado a conocer que uno de los músicos fundadores de la mítica banda Slipknot ha salido permanentemente de la banda, dejando a millones de fanáticos llenos de confusión pues por años Sid Wilson también conocido como Monkeboy o #0 fue pilar de la agrupación.

La noticia fue dada a conocer por el medio estadounidense conocido como TMZ, donde de acuerdo con estos, habría sido una fuente cercana a la banda quien detalló que este no formaría más parte del proyecto de Nu Metal que ha hecho gran estruendo por todo el mundo.

¿Por qué salió Sid Wilson “Monkeyboy” de Slipknot?

De acuerdo con primera información que ha trascendido que Slipknot fue expulsado de manera definitiva de la banda aun cuando este fue uno de los miembros fundadores y que por años fue el DJ de la agrupación aportando un sonido único que les ayudó a ganar popularidad a principios del siglo.

Según la información que ha circulado en redes, Syd también habría terminado su relación con Kelly Osbourne (hija de Ozzy) hace unos meses, aunque el artista no ha emitido algún comunicado que hable sobre su vida profesional o personal.

¿Quiénes son los miembros originales de Slipknot que aún quedan?

Sobre aquella mítica formación original formada en el año de 1999, únicamente queda Shawn “Clown” Carahan y Corey Taylor, el vocalista con el que se consolidaron como una de las bandas más importantes del Nu Metal.

Si bien, también siguen Mick Thomson y Jim Root, quienes llevan décadas con la banda, estos no pertenecen a la alineación que gestó el proyecto, aunque por ahora el panorama de Slipknot luce lejos de una pausa.

Por ahora la banda no se ha posicionado al respecto, aunque tras ser una expulsión "definitiva" se espera que detallen a grandes rasgos la separación de caminos tras más de 25 años, siendo que la banda ha mostrado ambición en seguir creando música y en ofrecer conciertos.