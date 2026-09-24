STRAYCITY: Artistas que estarán, horarios y accesos para el concierto de Stray Kids en la CDMX

Estamos a pocas horas que se lleve a cabo la tan esperada edición del STRAYCITY en la Ciudad de México, donde tras más de un año, Stray Kids estarán regresando a tierras aztecas, aunque esta vez no lo harán solos, pues estarán siendo acompañados por varios artistas este 25 y 26 de septiembre.

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Es importante que sepas que STRAYCITY es un concierto tipo festival presentado por Stray Kids, así como JYP Entertainment y Live Nation el cuál va más allá de lo tradicional, pues está diseñado como una experiencia musical inmersiva de donde la banda comparte el escenario con artistas invitados.

¿Qué artistas estarán en el STRAYCITY de Ciudad de México?

Para este festival celebrado en el Estadio GNP de la Ciudad de México habrá tres propuestas musicales como invitados que no te querrás perder, pues se trata de NEXZ, una agrupación de KPop emergente, la cuál también forma parte de JYP Entertainment.

Además de contaremos con la actuación de talento mexicano, pues estará formando parte de este festival Andrés Obregón, uno de los cantautores más destacados de la actualidad, así como RENEE, otra de las cantautoras con mayor proyección en la actualidad, quienes se estarán presentando ante todo un estadio lleno este fin de semana.

¿A qué hora empieza el festival STRAYCITY?

De acuerdo con lo que se ha informado en redes, se espera que este evento abra sus accesos en punto de las 16:00 hrs, aunque como a todo evento masivo, es recomendable llegar con anticipación pues habrás varios filtros de seguridad.

Horarios de STRAYCITY MÉXICO

De acuerdo con los horarios compartidos en redes, se espera que este sea el orden y horario de los artistas que se presentarán este fin de semana:



RENEE - 18:40

NEXZ - 19:35

Andrés Obregón - 20:45

Stary Kids - 21:30

¿Cómo llegar al Estadio GNP?

El Estadio GNP donde se estará llevando a cabo este festival está sobre la avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco, una zona bastante concurrida, por lo que te recomendaremos algunas rutas en transporte público que puedes considerar.

