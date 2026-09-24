OFICIAL: Centro Nacional de Huracanes alerta por Huracán Polo en Guadalajara, Jalisco, donde se llevará a cabo el concierto de Álvaro Díaz este 25 de septiembre, ¿lo cancelarán?

Recientemente el Centro Nacional de Huracanes hizo una advertencia ya que se ha presentado el huracán “Polo”, mismo que ha afectado a estados como Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Colima y Jalisco. Actualmente este fenómeno se encuentra en categoría 5, según el Servicio Meteorológico Nacional. Por otro lado, La Comisión Nacional del Agua ha señalado que el centro del ciclón se localiza a 235 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, en el estado de Guerrero, con vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora. Ante esta situación muchas personas se han preguntado si el próximo concierto que Álvaro Díaz ofrecerá podría cancelarse, ya que este se llevará a cabo en Guadalajara.

¿Se cancelará el concierto de Álvaro Díaz este 25 de septiembre?

Hasta el momento el concierto de Álvaro Díaz, mismo que se llevará a cabo en el Auditorio Telmex a las 21:00 horas, en Guadalajara, continúa en pie ya que ni la boletera encargada de vender las entradas, el recinto ni el equipo del artista han emitido alguna información en donde comuniquen que se cancela la presentación. Actualmente se encuentran agotados los boletos debido a la alta demanda de los fans por acudir al show del artista de género urbano.

La incertidumbre sobre una posible cancelación del concierto comenzó luego de que debido a la presencia del huracán “Polo” se suspendieran clases y actividades académicas en al menos 33 municipios de la costa y en algunas regiones del sur de Jalisco. Ahora bien, si dentro de tus planes está asistir al concierto, es importante que tengas precaución ya que se prevén fuertes lluvias así como tormentas. De igual forma considera la presencia de tráfico debido a esto, para que puedas elegir con anticipación qué ruta usarás para llegar al recinto y volver a tu casa.

¿Quién es Álvaro Díaz?

Jorge Álvaro Díaz Rodríguez, mejor conocido como “Álvaro Díaz” es un destacado artista de género urbano, se ha desempeñado como rapero, cantante y compositor. Es originario de Puerto Rico y a lo largo de su carrera ha conseguido gran reconocimineto del público debido a sus éxitos musicales como Llori Pari, Babysita, Reina Pepiada, BYAK, Gatitas Sandungueras Vol. 1, 1000 Canciones, Online :(, solo por mencionar algunas. Por otro lado, ha hecho colaboraciones con artistas como Feid, Raw Alejandro, Kenia Os, Cazzu, Tainy, Yandel, entre otros.