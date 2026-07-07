Confirmadas las fechas de Elton John en México: venta de boletos y posibles precios del Farewell Tour

Ya es oficial. Tras varios días de pistas, finalmente se confirma el regreso de Elton John a México con dos conciertos de despedida en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), al sur de la capital del país, como parte de su gira Farewell Tour. Las fechas confirmadas son el viernes 2 y el sábado 3 de octubre. Aquí te compartimos TODO lo que se sabe sobre la venta de boletos y posibles precios.

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¿Cuándo salen los boletos para los conciertos de Elton John en México?

La confirmación se dio a través de diversas vallas publicitarias en la Ciudad de México, por lo que aún falta el anuncio oficial por parte del artista y el recinto. Se espera que este se dé este mismo martes, 7 de julio. Según la publicidad que circula en las calles de la ciudad, la venta de boletos se hará a través de Superboletos. Bajo esta línea, se espera que la preventa se lleve a cabo esta misma semana, con tarjetas bancarias exclusivas del venue (Banorte), para dar paso a la venta general a partir de la próxima semana.

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Farewell to Mexico de Elton John: Posibles precios

El regreso de Elton John a México es de los más esperados por la comunidad melómana, por lo que se espera que los precios reflejen el estatus de esta gran leyenda musical. Bajo esta línea, y teniendo en cuenta otros factores como los costos de sus últimas presentaciones en Estados Unidos y Europa, así como los precios de artistas de gran talla internacional en México; se espera que el rango de precios de Farewell to Mexico de Sir. Elton John vaya de los $1,500 en zonas generales y gradas altas, hasta los $8,000 en cancha y $15,000 en zonas VIP.

Estas son sólo estimaciones, basándonos en diversos factores. Los precios oficiales se darán a conocer hasta que salgan a la venta los boletos. No obstante, te recomendamos ir preparando la cartera.

¿Cuándo fue la última vez que Elton John vino a México?

La última vez que el emblemático Rocket Man visitó tierras aztecas fue hace casi 15 años, con un par de conciertos en el Auditorio Nacional en 2012. Previo a estas presentaciones, Sir. Elton John ofreció un show épico en Chichen Itzá, Yucatán en 2010; por lo que su regreso no ha hecho más que disparar las expectativas.