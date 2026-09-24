CONFIRMADO, Emmanuel “El Chivo” Lubezki, fue el mexicano encargado de la fotografía en el nuevo video “Patient Zero”, de Taylor Swift; ¿cuándo y dónde se estrenará?

Luego de que la cantante estadounidense Taylor Swift dejara algunas pistas con ceros en sus redes sociales, por fin dió a conocer que todo se trata del lanzamiento de su nuevo sencillo “Patient Zero”, mismo que llega luego del lanzamiento de su álbum de estudio The Life of a Showgirl, el cual se estrenó el 3 de octubre de 2025. Sin embargo, una de las grandes sorpresas es que este nuevo tema está acompañado de un video musical en donde el mexicano Emmanuel “El Chivo” Lubezki fue el encargado de la fotografía.

Emmanuel “El Chivo” Lubezki presente en el video “Patient Zero” de Taylor Swift

Emmanuel “El Chivo” Lubezki es un destacado director de fotografía, productor y cineasta mexicano mismo que ha sido reconocido mundialmente por ganar tres Premios Óscar de forma consecutiva con las películas “Gravedad”, “Birdman” y “El renacido”. En su trayectoria profesional ha trabajo con otros cineastas como Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, Tim Burton y Terrence Malick, sin embargo en esta ocasión debuta como el fotografo del video “Patient Zero” de Taylor Swift, mismo que fue dirigido por la cantante y tiene como protagonistas a Colin Farrell y Dakota Johnson. Actualmente hay un avance de 13 segundos en donde se pueden ver imágenes de los protagonistas en un cementerio además de que la paleta de colores que destaca es una fría por lo que expresa una ambientación lúgubre, triste y misteriosa.

Hasta el momento ya se encuentra en la tienda oficial de Taylor Swift el formato físico de Patient Zero disponible para que todos los fans de la artista piedad hacer su compra anticipada.

“Patient Zero” de Taylor Swift: ¿Cuándo y dónde se estrena?

Este video será estrenado el próximo domingo 27 de septiembre durante los MTV VMAs, evento que dará inicio en punto de las 5:30 p.m. (hora del centro de México) . De acuerdo con las cadenas encargadas de este evento, el estreno del video forma parte de una tradición de los MTV Video Music Awards en donde se presta un escenario global para que los artistas muestren su trabajo.

