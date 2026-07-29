OFICIAL: Fred Again... y LATIN MAFIA darán concierto en el Palacio de los Deportes de la CDMX; conoce la fecha y los precios de los boletos

Después de varios días de rumores, se ha hecho 100% oficial el concierto de Fred Again… y LATIN MAFIA en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México en un evento que ha sorprendido tanto a propios y extraños, pues aunque ya se encontraban colaborando, no se esperaba una presentación en vivo.

Si bien, se espera que para este concierto podamos escuchar el tape que han preparado en los últimos días, esta presentación podría traer más sorpresas, pues a casi dos años de su último disco, la expectativa por el regreso de LATIN MAFIA crece.

¿Cuándo es el concierto de Fred Again… y LATIN MAFIA?

Sí, sabemos que ya es 28 de julio y que la sorpresa llevaba varios días “cocinándose”, pues esta fecha única en el Palacio de los Deportes será el jueves 30 de julio, dejando muy poco margen para prepararse, aunque se espera una fiesta sin igual, donde uno de los productores y DJ’s más pegados de la actualidad colabore con la agrupación revelación.

Si algo se sabe sobre Fred Again… Es que sus sets suelen ser así, con poco tiempo de anticipación, hace una gran fiesta y desaparece, justo como su última acto en vivo en la CDMX en diciembre pasado.

¿Qué precio tienen los boletos para el concierto de Fred Again… y LATIN MAFIA?

Los boletos YA están a la venta en la plataforma de TicketMaster y sus precios (sin cargos) van desde los $719 pesos hasta los $2,244; por lo que los más probable es que las entradas para esta imperdible presentación vuelen...

Por ahora no hay una segunda fecha confirmada y a decir verdad, es poco probable, pues el proyecto de las mezclas de Fred Again... ha sido de una noche por ciudad y continúa con su proceso haciendo nuevas canciones con músicos de todo el mundo.

Este evento sin duda pone a México en la mira del mundo, pues el aporte de LATIN MAFIA a la escena local ha comenzado a trascender fronteras y poco a poco se han posicionado en listas de popularidad de todo el mundo siendo que este 2026 han alcanzado los 8.2 millones de oyentes mensuales en plataformas como Spotify, dejando en alto el genero urbano de México.