OFICIAL: Liberarán boletos LIMITADOS de BTS para la gira de Arirang en 2026; cualquier fan podrá adquirirlos a partir de esta fecha

El fenómeno global del K-pop BTS recientemente confirmó su regreso a los escenarios con su gira BTS World Tour ARIRANG, tour internacional con el que pretenden marcar el reencuentro del grupo. Por ahora, lo que se sabe es que la gira contempla conciertos en América, Europa y Asia, incluyendo presentaciones en Europa, Estados Unidos y Canadá. Aunque es importante dejar en claro que la liberación de las entradas por ahora solo es para EE. UU. y Canadá y no se sabe cuándo se abrirán fechas para México.

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Fechas oficiales y venta de boletos

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer por medio de la boletera oficial que llevará el evento, las entradas tendrán distintas etapas de venta, en las que se incluyen preventas exclusivas, aunque no se ha dejado en claro el orden y las posibilidades, ya que se especula que pueden ser con tarjetas bancarias y para miembros del club de fans ARMY.

Es importante señalar que las fechas de la gira incluyen una parada en el Estadio GNP Seguros en Ciudad de México y múltiples estadios en Estados Unidos y Europa.

El regreso más esperado del K-pop

Para millones de fanáticos, la gira ARIRANG acompaña el lanzamiento del álbum del mismo nombre, el primer proyecto grupal de BTS en casi cuatro años proyecto grupal de BTS en casi cuatro años. El tour podría convertirse en uno de los más exitosos en la historia del K-pop, con millones de fans esperando asegurar entradas en cuanto inicie la venta oficial.