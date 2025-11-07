“El Extraño Mundo de Jack” tomará el Auditorio Nacional con un show que te pondrá los pelos de punta

La atmósfera gótica, los colores sombríos y la música inconfundible de El Extraño Mundo de Jack regresan al Auditorio Nacional con una presentación que promete encantar a todos los fanáticos del cine animado.

La Orquesta Sinfónica de Minería bajo la Dirección de Carlos Miguel Prieto será la encargada de interpretar en vivo la mítica banda sonora compuesta por Danny Elfman, mientras la película se proyecta completa en una pantalla gigante, envolviendo al público en una experiencia audiovisual de otro mundo.

Fechas y boletos

La función se llevará a cabo el próximo 7 de diciembre a las 18:00 horas, la peli se proyectará en inglés con subtítulos en español, y es apta para mayores de 6 años.

Los boletos ya los podrás adquirir en las taquillas del recinto y en internet y estos tendrán un costo que va de los $418 a los $2,440 por persona, recuerda que al adquirirlos vía Web estos podrían obtener un cargo extra.

Más que un simple concierto, este espectáculo se ha convertido en una tradición de temporada. Combina lo mejor del Halloween y la Navidad con la genialidad visual de Tim Burton y el sello musical inconfundible de Elfman.

Belinda fue invitada especial en la inauguración del museo de Tim Burton [VIDEO] Tim Burton estuvo en la CDMX para inaugurar su museo y Belinda fue una de las invitadas especiales. Te contamos los detalles de este magno evento.

El año pasado, las funciones se agotaron en tiempo récord, y todo apunta a que este 2025 repetirá el éxito, ya que muchos no quieren perderse los populares títulos como: "This Is Halloween" (¡Esto es Halloween!), "What's This?" (¿Qué es?) y "Jack's Lament" (El lamento de Jack).

Una sinfónica que eleva la fantasía

La Orquesta Sinfónica de Minería, fundada en 1978, es reconocida como una de las más importantes de Latinoamérica. Su versatilidad y capacidad para abordar tanto repertorios clásicos como contemporáneos la han llevado a colaborar en proyectos cinematográficos, de televisión y conciertos temáticos que fusionan la cultura popular con la música académica.

Interpretar la partitura de El Extraño Mundo de Jack no es tarea sencilla: su compleja estructura rítmica, los cambios de tono y las emociones contrastantes entre lo oscuro y lo festivo requieren precisión, sensibilidad y un dominio absoluto de la técnica orquestal.

