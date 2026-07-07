BTS, Madonna y Shakira: ¿dónde se llevará a cabo la Ceremonia de Clausura del Mundial 2026?

Los días pasan y, con cada partido, la Clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está más cerca que nunca, y con ella crece la expectativa, pues esta edición será la primera de la historia en contar con un espectáculo de medio tiempo. De acuerdo con la FIFA, BTS, Madonna y Shakira serán los artistas encargados de dar vida a lo que promete ser el show de medio tiempo más visto del mundo.

Ahora lee: Azteca 7 transmitirá EN VIVO y GRATIS el partido de Suiza vs. Colombia, del Mundial 2026

¿Qué se sabe sobre el espectáculo de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Hasta ahora se ha dado a conocer que el primer espectáculo de medio tiempo al estilo Super Bowl en la historia de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se llevará a cabo el domingo 19 de julio del 2026, durante la fiesta de clausura del torneo deportivo.

De manera oficial se ha revelado que la sede que dará vida al esperado evento será el Estadio Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium). Con este evento se espera marcar un hito al transformar el tradicional descanso de 15 minutos en el espectáculo más visto del mundo.

¿Qué se espera sobre el espectáculo de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Hasta ahora, de manera oficial, la organización internacional Global Citizen confirmó un elenco multigeneracional y de gran impacto mediático para esta primera edición, entre los que destacan:



Shakira

Madona

BTS

Chris Martín

Sesame Street (Plaza Sésamo)

The Muppets

Se debe tomar en cuenta que por ahora el cantante Justin Bieber se encuentra en conversaciones para sumarse al esperado cartel.

El espectáculo de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ más que un show

Las autoridades de la FIFA han señalado que el concierto no solo está pensado para entretener, sino como parte de la estrategia del FIFA Global Citizen Education Fund, el cual tiene como meta recaudar 100 millones de dólares con los que se pretende financiar proyectos de educación de calidad y acceso al fútbol para niñas y niños en comunidades vulnerables de más de 200 países.

