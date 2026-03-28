Kanye West estrena colaboración con Peso Pluma en su álbum “Bully” haciendo referencia a la lucha libre y la cultura mexicana

La espera terminó, este 28 de marzo Kanye West ha lanzado su álbum “Bully”, en el cual comparte el tema “Last Breath” con el cantante de regional mexicano y corridos tumbados Peso Pluma. El videoclip de la canción está repleta de referencias a la cultura mexicana como la lucha libre y personajes destacados que han formado parte de la historia popular del país y que han marcado a miles de generaciones.

¿Qué referencias mexicanas hay en el tema “Last Breath” de Kanye West junto a Peso Pluma?

Este 28 de marzo uno de los referentes más importantes de la industria musical, Kanye West; sorprendió a todos sus fans con el lanzamiento de una colaboración con un artistas mexicano, aunque muchas personas que han seguido la carrera de el rapero y Peso Pluma ya veían venir un trabajo entre ambos pues se les vió trabajando en un estudio. Sin embargo, la salida del material es oficial y ya se encuentra disponible en diversas plataformas.

En el video destaca un gran ring de lucha libre; la cual es una parte importante que identifica a la cultura mexicana, incluso en la promoción de este material destacaron las máscaras de grandes figuras emblemáticas como Blue Panther, El Santo, El Elegido, El Matemático y el Rayo de Jalisco. Con este guiño Ye decidió sumergirse y representar la cultura popular de México.

Esta canción mezcla dos idiomas: español e inglés además de que destaca un sample de salsa con la voz de Poncho Sánchez. La letra explora sentimientos como el desamor, el cual lo refleja en versos como “Te lo dí todo sin problemas” o “Llévate mi último suspiro”.

“Bully”: El nuevo álbum de Kanye West

Este material contiene 18 canciones en total y la duración del proyecto es de 48 minutos. Contiene colaboraciones con artistas como: Travis Scott, Andre Troutman, CeeLo Green, Don Toliver y Peso Pluma. Con este álbum el rapero y productor muestra una nueva faceta en su carrera musical donde demuestra su versatilidad para navegar entre distintos sonidos, beats y samples además de hacer una combinación con letras profundas.

Por otro lado, en este proyecto su pareja Bianca Censori tiene una participación como directora creativa lo que inyecta un nuevo estilo visual que refuerza cada uno de los conceptos que el álbum integra.

