El setlist de Katy Perry en CDMX y Monterrey tras cancelación de Guadalajara

Después de su travesía por el espacio, Katy Perry está a tan sólo unas horas de presentarse en la Ciudad de México para después llevar su show a Monterrey. Así que estás muy a tiempo para estudiar muy bien cada uno de los temas para cantar a todo pulmón en The Lifetimes Tour. Aquí te dejamos el setlist que presentará la cantante californiana en la Arena Ciudad de México y en la Arena Monterrey.

El setlist de Katy Perry para México 2025

Fue justamente en su visita al espacio cuando Katy Perry aprovechó para revelarnos el setlist que tiene preparado para sus conciertos en la Arena Ciudad de México y en la Arena Monterrey. ¡Ojo! Recuerda que los conciertos planeados para la Arena Guadalajara han quedado cancelados por no ofrecer condiciones seguras para el desarrollo del show.

Artificial Chained to the Rhythm Teary Eyes Dark Horse Woman’s World California Gurls Teenage Dream Hot N Cold Last Friday Night I Kissed A Girl Nirvana Crush I’m His, He’s Mine Wide Awake Choose Your Own Adventure All The Love E.T. Part Of Me 365 Roar Daisies Lifetimes Firework

Cabe mencionar que tras no lograr presentarse en Guadalajara como estaba presupuestado, Katy Perry se pronunció en redes sociales lamentando la cancelación de sus shows en “La Perla de Occidente": “me enteré de que la construcción de la Arena Guadalajara no estará terminada para sus conciertos programados la próxima semana, incluyendo los míos del 1 y 2 de mayo... el recinto no estaba listo ni era seguro para recibir mi concierto ni al público. Ojalá pudiera arreglar esto, pero está fuera de mi control”.

Para los conciertos de CDMX y de Monterrey, la cita es a las 9:00 p.m., por lo que te recomendamos anticipar tu llegada para que no te pierdas ni un sólo detalle.