Las protagonistas de KPop Demon Hunters también pueden convertirse en parte de las manualidades para cumpleaños, intercambios escolares o detalles para amigos que disfrutan del K-pop, como lo son estas 4 photocards de Huntrix para personalizar regalos. Asimismo, puedes optar por estas 4 ideas de stickers de Saja Boys tipo retro para decorar lo que quieras.

Para hacerlas en casa, puedes utilizar cartulina, papel fotográfico, tijeras, pegamento y plumones. Una medida práctica para este tipo de tarjetas es de aproximadamente 5.5 por 8.5 centímetros, aunque conviene ajustar el tamaño según el espacio donde quieras colocarlas. También puedes elegir estas 4 ideas de Photocards de Huntrix tipo Lucky Draw para una verdadera fan de KPop Demon Hunters.

4 photocards de Huntrix para personalizar tus regalos y decorar tu colección|IA

Las 4 photocards de las Huntrix

1. Rumi: Esta opción funciona para acompañar una caja de chocolates, una bolsa de dulces o una carta de cumpleaños. En la parte posterior puedes escribir una dedicatoria breve o incluir el nombre de la persona que recibirá el detalle. Para proteger la impresión, pega la imagen sobre cartulina y coloca la tarjeta dentro de una funda transparente; así evitarás que los bordes se doblen con facilidad

2. Mira: Para armarla, coloca la ilustración en el centro y añade un borde negro o rosa intenso. También puedes pegar pequeños recortes de papel metalizado en las esquinas y escribir el nombre del personaje con letras grandes. Si vas a incluirla en un regalo, sujétala con un clip decorativo o una cinta adhesiva de papel para que la persona pueda retirarla sin dañar el envoltorio.

3. Zoey: Este modelo queda bien en separadores de libros, agendas y paquetes de papelería. Si quieres que dure más, imprime la imagen en papel fotográfico y refuerza la parte posterior con cartulina. También puedes preparar varias versiones con diferentes marcos y escoger una para cada ocasión.

4. Agrupación completa: Para crear esta versión, coloca a las tres figuras en el centro y utiliza un fondo dividido en tres secciones de colores. Añade el nombre HUNTRIX en la parte superior y reserva la zona inferior para una frase dedicada a tus amigos.