Las canciones más icónicas de Dolly Parton: los éxitos que inmortalizaron a la reina del country

Este martes 25 deagosto el mundo del entretenimiento se viste de luto tras confirmarse la muerte de Dolly Parton, una de las mayores leyendas de la música country, a la edad de 80 años. La noticia del deceso fue confirmada por la familia, principalmente por su sobrino Bryan Seaver. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa de su muerte.

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Con una trayectoria de casi seis décadas, Parton dejó una huella que va mucho más allá del country: fue cantante, compositora, actriz, empresaria y filántropa. Escribió más de 3 mil canciones y vendió más de 100 millones de discos a nivel mundial.

Las canciones que convirtieron a Dolly Parton en leyenda

La muerte de Dolly Parton deja un legado y un repertorio que seguirá sonando ya que durante su carrera estuvo consolidada por cientos de canciones que mezclan historias personales con emociones y que ayudaron a colocarla como una de las artistas maps influyentes y queridas de la música estadounidense. A continuación te presentamos las composiciones que definieron su carrera.

Jolone:

I will always love you:

9 to 5:

Coat of many colors:

Islands in the Stream: