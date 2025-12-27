¿Lo sabías? Los 5 artistas mexicanos que le han cantado a la Navidad

La Navidad es una de las festividades más celebradas en el mundo, por ello hay varios artistas que han compuesto y cantado canciones en referencia a esta celebración, tal es el caso de Mariah Carey y George Michael cuando formaba parte de Wham. Los cantantes mexicanos no se quedan atrás, pues hay 5 que resaltan más. Todavía puedes ver las 7 mejores películas navideñas.

1. Luis Miguel

“El Sol de México” es el artista mexicano más representativo en canciones navideñas, pues el 14 de noviembre de 2006 lanzó un álbum titulado “Navidades”, que año con año suma millones de reproducciones en las plataformas digitales durante las fiestas decembrinas. Así reaccionó Luis Miguel al cover de “Bésame Mucho” de Dua Lipa en la CDMX .

Luis Miguel es el mexicano que más resalta con canciones de Navidad, pues en 2006 lanzó un disco completo|Amazon

2. Thalía

La también actriz cuenta con un EP conformado por 6 canciones totalmente inéditas acerca de la Navidad. Este recopilatorio fue lanzado al mercado el 1 de noviembre de 2024. Además, tiene su versión de la clásica “Feliz Navidad”.

Artistas del regional mexicano que le han cantado a la Navidad

3. Pedro Fernández

El intérprete de la “Mochila Azul” también cuenta con canciones navideñas, tales como: "Amarga Navidad", “Amigos del Mundo” y “Feliz Navidad Mi Amor”, versión que lanzó en 2021 junto a su nieto Martín Valentino, quien sorprendió a todos al mostrar su talento para la cantada.

4. Alejandro Fernández

El “Potrillo” lanzó en 2019 4 villancicos de Navidad, como “El Niño del Tambor”, “El Año Viejo”, “Los Campanilleros” y “Campanas Navideñas”. Además, sacó su versión de “Blanca Navidad” que interpreta junto a sus hijas América, Camila y Valentina.

5. Los Mier

Una de las canciones más icónicas en el país es “Hoy vi a Santa Claus besar a mamá” del Grupo Los Mier, que con el paso del tiempo se ha convertido en un clásico que año con año se escucha con fuerza en la época decembrina. Cabe destacar que este tema vio la luz por primera vez en 1993.