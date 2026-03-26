LUTO en la música: muere famoso compositor, reconocido en el Salón de la Fama y tío de Angelina Jolie

Hace unos días murió el compositor estadounidense Chip Taylor, quien creó éxitos icónicos como "Angel of the morning" y "Wild thing". Tenía 86 años y hasta ahora se desconoce la causa de su fallecimiento.

Además de una extensa trayectoria musical, Taylor era hermano del emblemático actor Jon Voight, quien a su vez es padre de Angelina Jolie.

El deceso fue anunciado por un amigo del compositor, el cantante Billy Vera, quien aseguró que Taylor se encontraba recibiendo cuidados paliativos (los cuales se enfocan en mejorar la calidad de vida ante una enfermedad terminal).

Quién era Chip Taylor, el compositor de "Angel of the morning"

Nacido en 1940 bajo el nombre de Wes Voight, era originario de Nueva York, de acuerdo con Variety. Comenzó su carrera musical a finales de los 50, primero como cantante; en ese entonces ocupaba su nombre real, antes de adoptar el nombre artístico Chip Taylor. Su primer éxito fue "Early Sunday morning", que estuvo en las listas de éxitos country.

El mayor éxito que tuvo fue "Angel of the morning", canción que ha sido grabada por una gran cantidad de artistas y entre ellos estuvieron Nina Simone, Olivia Newton-John y John and the Pretenders. La primera persona en grabarla fue Evie Sands en 1967, pero llegó a ser número 4 del top Hot 100 de Billboard en 1981 con Juice Newton.

Las audiencias más jóvenes ubican mucho más esta canción porque el artista Shaggy la usó en 2001 para su éxito "Angel" y también se empleó de manera irónica al inicio de la primera cinta de "Deadpool".

Otro de los éxitos emblemáticos de Chip Taylor fue "Wild thing", que llegó a ser número 1 del Top 100 en 1966 con The Troggs. También tuvo un cover realizado por Jimi Hendrix.

En 2016, Chip Taylor ingresó al Salón de la Fama de los Compositores. Al evento acudió Jon Voight para apoyar a su hermano.

