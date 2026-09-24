Después de 23 años Madonna abrirá los VMAs 2026: ¿qué canciones cantará y cuántas nominaciones tiene en los premios MTV Video Music Awards?

¡Madonna regresa al escenario de los MTV Video Music Awards! A 23 años de su última presentación en la entrega de premios, la Reina del Pop vuelve como el acto de apertura de los VMAs 2026. La última vez que la intérprete de “Like A Virgin” ofreció una presentación en la gala fue en 2003, junto a Britney Spears y Christina Aguilera, por lo que su regreso a la ceremonia cuenta con altas expectativas. Aquí te contamos todo lo que se sabe al respecto.

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Madonna regresa a los VMAs 2026: qué canciones cantará

La presentación de la Reina del Pop se ha manejado con completo hermetismo. No obstante, la televisora confirmó que la celebridad contará con invitados especiales sorpresa durante su actuación de apertura. Si bien no se han revelado los nombres, se cree que una de ellas podría ser Sabrina Carpenter, con quien recientemente lanzó la colaboración Bring Your Love. También se espera que su acto incluya otros temas de su nueva era (Confessions II), como Love Sensation, que podría interpretar junto a Kylie Minogue, o Danceteria; así como algún guiño a sus más grandes éxitos.

MTV Video Music Awards 2026: ¿Cuántas nominaciones tiene Madonna?

Este año, Madonna destaca como la artista más nominada de la gala al contar con un total de 11 menciones, incluida Artista del Año. Estas son todas las nominaciones de la Reina del Pop para los MTV VMAs 2026:



Artista del Año

Video del Año

Canción del Año

Mejor Colaboración

Mejor Dance

Mejor Dirección

Mejor Dirección de Arte

Mejor Fotografía

Mejor Edición

Mejor Coreografía

Mejores Efectos Visuales

Cabe mencionar que, recientemente, se abrieron dos categorías sociales: Mejor Álbum y Mejor Video de Larga Duración; en donde Madonna también es considerada. De resultar vencedora en la gala, podría empatar a Beyoncé y Taylor Swift como la artista más premiada en la historia de los VMAs.

Así fue la última presentación de Madonna en los MTV Video Music Awards

La última vez que Madonna se presentó en los MTV Video Music Awards fue en 2003. En aquel entonces, su actuación causó sensación al protagonizar un histórico beso en el escenario junto a Britney Spears y Christina Aguilera. Por si fuera poco, la Reina del Pop apareció dentro de un enorme pastel de bodas, vestida de novio, mientras cantaba “Like a Virgin”. Por su lado, Britney y Christina interpretaron “Hollywood” vestidas de novias.