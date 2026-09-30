Eddie Vedder reconoce a Maná: ¿por qué destacó a la banda mexicana en el Ohana Fest?

En días pasados, Maná recibió un especial reconocimiento durante lo que fue la primera noche de Ohana Fest. Celebración en donde Eddie Vedder, líder de Pearl Jam, fue el encargado de presentar a la banda mexicana, destacando su trayectoria, así como la impresionante cantidad de conciertos agotados que ha conseguido en Los Ángeles. Pero ¿qué fue lo que dijo la emblemática banda de los Estados Unidos?

Ahora lee: 4 capítulos de Bluey y Masha y el Oso para enseñar a los niños a ponerle nombre a sus emociones

¿Cuál fue el reconocimiento que entregó Eddie Vedder, líder de Pearl Jam, a Maná durante el Ohana Fest?

Durante lo que fue la décima edición del Ohana Festival en California, Eddie Vedder, el líder de la banda estadounidense Pearl Jam, elogió a la agrupación como la primera banda de rock latino en encabezar el evento. No obstante, es importante destacar que durante el festival Eddie Vedder no les otorgó ningún premio físico, sino un reconocimiento verbal al presentarlos como los "únicos e inigualables".

Durante su emotivo discurso, Eddie elogió los 40 años de trayectoria de la banda mexicana, así como su constante activismo ambiental y el récord que poseen al superar a Bruce Springsteen con más conciertos agotados en Los Ángeles.

¿Por qué es tan importante este homenaje verbal?

Las palabras de Eddie Vedder no solo colocaron a Maná como la primera banda de rock latino en encabezar el Ohana Fest en sus 10 años de historia. Sino que también representa una histórica muestra de respeto y fraternidad musical entre el líder de Pearl Jam y la agrupación mexicana ante miles de asistentes.

¿Cuándo se presenta Mana en México?

La banda se presentará dentro de la Ciudad de México el próximo 16 y 17 de diciembre del 2026 dentro del GNP Seguros, como parte de su gira "Vivir Sin Aire Tour". Es importante tomar en cuenta que, de acuerdo con la agrupación, las entradas para la fecha del 27 de diciembre ya se encuentran agotadas.