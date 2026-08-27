Rosalía sube a Maria Bottle al confesionario durante su concierto de HOY, 26 de agosto: “Yo era el cuerno”

¡Rosalía lo volvió a hacer! La intérprete de La Perla se apoderó del Palacio de los Deportes, por tercera noche consecutiva, como parte de su LUX Tour 2026 en la Ciudad de México. Cómo ya se ha vuelto tradición, una de las partes más esperadas del concierto es el icónico “confesionario” en el que diversas celebridades se dan cita con la española para revelar sus historias de amor más íntimas, infidelidades o una que otra vergüenza. La noche de este miércoles, 26 de agosto, la encargada de deleitar al público con esta dinámica fue Maria Bottle.

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Maria Bottle is the third special guest in the Confessional during the third night of the LUX TOUR in Mexico City. pic.twitter.com/9eDrmSuZ3T — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) August 27, 2026

Maria Bottle sorprende en el confesionario de Rosalía HOY, 26 de agosto: “Yo era el cuerno”

Durante su paso por el confesionario de Rosalía, la creadora de contenido reveló haber estado en una relación de una relación de un año en la que ella fue la tercera en discordia; aunque aseguró no saberlo sino hasta después, causando gran sorpresa entre los asistentes al show de la Motomami. "Tenía una relación de un año y yo fui el cuerno. No tenía idea", reveló la querida influencer, mientras que Rosalía se mostró incrédula.

¿Quiénes han ido al confesionario de Rosalía en México? Lista completa de invitados

La encargada de inaugurar el confesionario en México fue la influencer Yeri Mua, quien apareció vestida de novia en la Arena VFG de Guadalajara; mientras que la segunda invitada fue la creadora de contenido Michel Álvarez y la tercera Rivers, en Monterrey, Nuevo León. Ya en la Ciudad de México, Kenia Os se apoderó de la sección para compartir una importante reflexión: Ojo de loca no se equivoca; seguida de Mon Laferte en su segunda fecha y Maria Bottle, quien deleitó al público esta noche. Así luce la lista al momento:



Yeri Mua

Michel Álvarez

Rivers

Kenia Os

Mon Laferte

Maria Bottle

¿Cuántos conciertos de Rosalía quedan en CDMX? Fechas del LUX Tour 2026

Rosalía ofrecerá cinco conciertos en la Ciudad de México como parte del LUX Tur 2026 en el Palacio de los Deportes, por lo que sólo quedan dos shows en su agenda: viernes, 28 de agosto, y sábado, 29.