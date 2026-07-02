No todo es fútbol: lista de los mejores 10 conciertos para el mes de julio

El mes de julio acaba de comenzar y con él llega una cartelera musical para todos los gustos. Por ello ahora te contamos sobre 10 de los conciertos más esperados e imperdibles del séptimo mes del año.

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Lista de los 10 conciertos más esperados del mes de julio

La cartelera musical del mes de julio de la Ciudad de México sobresale con grandes eventos dentro de sedes imperdibles como el Estadio GNP, La Arena CDMX o el Pepsi Center WTC:

Rüfüs Du Sol - Sábado 4 de julio en el Estadio GNP Seguros.

La reconocida banda australiana de música electrónica y dance alternativo llega para dar muestra de su sólida discografía, que los ha llevado a ser galardonados con un premio Grammy en 2022 a la “Mejor Grabación de Dance Electrónico” por su sencillo “Alive”.

Caifanes - Sábado 11 de julio en el Estadio GNP Seguros.

La emblemática banda Caifanes se presentará el próximo sábado 11 de julio del 2026, para deleitar una vez más a sus cientos de fanáticos, con temas inolvidables e íconos de la cultura popular como: La Célula que explota, No dejes que el viento.

El Tri - Sábado 25 de julio en el Palacio de los Deportes

Una de las bandas emblemáticas del rock mexicano se presentará el próximo 25 de julio del 2026 en un concierto que formará parte de la gira “Tour Adicto al Rocanrol”, la cual traerá grandes clásicos que han marcado a diversas generaciones.

¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U - 9 de octubre dentro del Pabellón del Palacio de los Deportes.

El emblemático DJ de origen japonés llegará este 9 de octubre a la Ciudad de México como parte de su Autumn 2026 Tour. El artista promete traer consigo un espectáculo lleno de emociones y mezclas únicas.

Los Amigos Invisibles - Sábado 18 de julio en el centro de espectáculos La Maraka

La emblemática banda de funk, disco y ritmos latinos se presentará dentro del centro de espectáculos La Maraka como parte de su gira internacional. "Me espera" World Tour 2026.

Harry Styles - Viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto en el Estadio GNP Seguros.

Harry Styles se presentará dentro del Estadio GNP, el próximo 31 de julio y el sábado 1 de agosto del año en curso como parte de su esperada tercera gira mundial Together, Together Tour.

The Avalanches - Dom 19 en el Campo Marte

La banda australiana llegará a la Ciudad de México como parte de la cartelera del festival veraniego Campo Marte 26, un Fan Fest que reúne fútbol, gastronomía y música.

Los Ángeles Azules - Vie 17 dentro del Campo Marte

Los Ángeles Azules formarán parte de la cartelera del festival veraniego Campo Marte 26, donde se sumarán a un evento enfocado en la música, la gastronomía y el fútbol.

Grupo Firme - Vie 17, Sáb 18 en el Estadio GNP Seguros

La agrupación referente del regional mexicano se presentará en la Ciudad de México como parte de su gira internacional: "La Última Peda 2026".

Disidente - sáb 4 dentro del Lunario

La banda mexicana de rock Disidente se presentará dentro del Lunario del Auditorio Nacional para celebrar sus 25 años de trayectoria y con un set list que traerá algunos de sus temas más recientes del disco Súperabismo.

Desde Harry Styles, Caifanes hasta El Tri y Los Amigos Invisibles, la Ciudad de México se galardonará con una cartelera para todos los gustos y géneros musicales.

