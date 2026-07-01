Recientemente, el DJ japonés ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, mundialmente conocido por su éxito creciente e historia de vida, confirmó su regreso a la Ciudad de México este próximo 9 de octubre. La llegada del músico japonés marca uno de los eventos de música electrónica más esperados del año.

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¿Cómo, cuándo y dónde se va a presentar el DJ japonés ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U?

El artista japonés ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U confirmó su llegada a la Ciudad de México para un concierto especial programado para el próximo 9 de octubre dentro del Pabellón del Palacio de los Deportes.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el concierto del DJ japonés ¥ØUUK€ ¥UK1MATU se presentará el próximo 9 de octubre como parte de su Autumn 2026 Tour.

Ticketmaster dio a conocer que los costos de las entradas van de los 1,054 pesos mexicanos a los 1,300 pesos mexicanos:



General : $1,054.00

: $1,054.00 VIP : $1,178.00

: $1,178.00 Plataforma VIP: $1,302.00

La vida y crecimiento del DJ japonés ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

Yousuke Yukimatsu (行松陽介 en japonés), también conocido como ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, alcanzó la fama mundial tras una historia de vida poco usual, pues el artista japonés dejó su trabajo como obrero tras ser diagnosticado con cáncer para dedicarse por completo a la música, rompiendo con diversos paradigmas hasta llegar a convertirse en una de las propuestas actuales más originales de la escena electrónica.

Su historia comienza en 2016, cuando se le diagnosticó con un tumor cerebral maligno, lo que lo orilló a dejar la construcción en ese momento para arriesgarlo todo por el sueño de ser un DJ de tiempo completo. La historia del artista japonés se desarrolló tras ser invitado por el legendario DJ Nobu a las icónicas fiestas Future Terror en Tokio. Tras el éxito obtenido con ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, logró ganarse un lugar dentro de la escena gracias a su estilo caótico, en donde mezcla techno, ambient, noise, pop y hardcore.