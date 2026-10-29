Cantante idol de KPop anuncia su embarazo y sorprende a sus fans con inesperada pausa a su carrera: ¿De quién se trata?

BABYQUEEN es un grupo virtual de KPop, que ha dado mucho de qué hablar dentro de la conversación digital, después de que se comenzara a viralizar que Mity estaría embarazada y que se tomaría una pausa en su carrera. No obstante, sus creadores reconocieron después que era ficticia y que buscaban reducir la carga de trabajo de administrar varios personajes generados con ayuda de la IA.

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¿Quién es Mity, integrante virtual de BABYQUEEN y qué se sabe sobre su supuesto embarazo?

Es importante determinar que Mity es una de las integrantes virtuales generadas mediante IA del popular grupo de KPop BABYQUEEN, el cual se formó en 2026. No obstante, el pasado 12 de octubre del año en curso, la agrupación publicó en redes que la idol estaba supuestamente embarazada y se separaría de los escenarios temporalmente para cuidar su salud y la de su embarazo.

Pocas horas después de darse a conocer la noticia, la agrupación compartió una extensa carta de disculpa firmada por el personaje virtual para señalar que no se alejaba del grupo por ese motivo. Ante la gravedad del asunto y millones de reacciones generadas, los creadores del proyecto admitieron que todo fue un invento. Obligados a explicar que gestionar los perfiles y actividades de cada avatar artificial les resultaba demasiado agotador, por lo que habrían inventado el “embarazo” como estrategia de salida de la idol artificial.

¿Qué son los idols virtuales del KPop y cuáles son los más famosos actualmente?

Los ídolos virtuales de KPop son avatares digitales generados por computadora que bailan e interactúan con sus seguidores como si de un artista real se tratara. Actualmente, dentro de este género, sobresalen agrupaciones como PLAVE (que vende millones de discos y realiza giras mundiales), ISEGYE IDOL, MAVE: y solistas como Naevis.