Luto en el atletismo internacional: muere joven promesa a los 24 años tras trágico accidente junto a 69 personas más

En las últimas horas, el mundo del atletismo internacional quedó fuertemente impactado tras darse a conocer el sensible fallecimiento de la atleta española Julieta Gallego, promesa del salto de longitud por el AD Sprint de Madrid, quien falleció a los 24 años tras un accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo. Hasta el momento, la Federación Española de Atletismo y representantes de su club confirmaron la noticia y expresaron las condolencias a su familia, amigos y personas involucradas en el trágico incidente.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de la atleta Julieta Gallego tras el terrible accidente ferroviario?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la atleta Julieta Gallego, de 24 años, falleció durante el accidente ferroviario que ocurrió el miércoles 28 de octubre de 2026, en donde la atleta fue una más de las víctimas mortales derivadas del impacto entre un tren AVE y un Iryo que ha dejado al menos 69 fallecidos.

El deceso de la promesa del atletismo fue confirmado oficialmente este jueves por su club, la Agrupación Deportiva Sprint de Madrid, y por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

¿Quién fue la atleta Julieta Gallego?

Gallego era considerada como una especialista en salto de longitud, velocidad y vallas, logrando una marca personal en 2023 de 5,90 metros Antequera durante el Campeonato de España sub-23, donde terminó en cuarta posición.

La joven promesa del atletismo habría cumplido 24 años el pasado 9 de octubre, y residía en Alemania, continuando fuertemente activa dentro del atletismo, viajando con frecuencia para competir dentro de los campeonatos nacionales por clubes. Tras lo ocurrido, el presidente de la RFEA, Raúl Chapado, expresó el profundo dolor de la comunidad deportiva. Asimismo, el AD Sprint anunció que guardará un minuto de silencio en su memoria este jueves en las pistas de Paracuellos y Santa Ana.