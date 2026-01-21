Tragedia: Muere querido cantante en incendio junto a su esposa; David Bowie era su fan

Este 21 de enero, medios estadounidenses informaron sobre una tragedia ocurrida en el ámbito de la música folk: el cantautor Tucker Zimmerman murió a causa de asfixia en un incendio junto a su esposa, Marie-Claire Lambert, en su casa de Bélgica.

El cantautor tenía 84 años de edad y era originario de San Francisco , pero radicaba en Liège, Bélgica.

La compañía discográfica 4AD confirmó el hecho ocurrido el 17 de enero. "Deja como legado una extraordinaria colección de grabaciones, composiciones y poesía creadas en una carrera de 60 años", decía el comunicado.

Quién era Tucker Zimmerman, el cantautor que murió en un incendio

El artista tuvo su álbum debut en 1969, de acuerdo con Daily Mail, y aquel material estuvo bajo el sello de Tony Visconti. Este reconocido productor trabajó en 11 álbumes de David Bowie y con artistas como Morrissey y Paul McCartney & Wings.

Visconti ha revelado que el intérprete de "Heroes" era un gran admirador de la música de Tucker Zimmerman. "Él era uno de mis amigos de toda la vida. David Bowie lo adoraba", escribió en un mensaje póstumo en Facebook.

En 2003, el mismo Bowie colocó el álbum "Ten Songs", de Zimmerman, como uno de sus favoritos. "Este tipo está sobrecalificado para el folk, en mi opinión", dijo ese mismo año para Variety. "Tiene grados en teoría y composición, estudiante del compositor Henry Onderdonk, tuvo una beca de Fulbright, y quiere ser Dylan".

Tucker Zimmerman escribió alrededor de 800 canciones, en 6 décadas de trayectoria. Su último álbum, "Music by River Words by Ear", fue lanzado en julio de 2025.

Desde 1975 estaba casado con Marie-Claire Lambert, a quien conoció en Roma, y tuvieron un solo hijo. "Hemos estado juntos por más de 50 años", escribió el mismo cantautor en su sitio web oficial acerca de su esposa.

