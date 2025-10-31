ÚLTIMA HORA: Morrissey cancela OTRA VEZ sus conciertos en México, así puedes pedir tu reembolso:

Tras varias especulaciones y como si se tratara de un pronóstico, el artista británico Morrissey canceló de nueva cuenta sus conciertos en México tal como lo hizo en enero de 2024, dejando más que tristes, decepcionados, a sus fans quienes sabían los riesgos que corrían al querer ver en vivo al exvocalista de The Smiths.

Fue este viernes, el mismo día del concierto que Ocesa informó que los conciertos de Morrissey programados en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y en el Auditorio Telmex de Guadalajara simplemente no se llevarían a cabo, por lo que te explicaremos cómo puedes solicitar tu reembolso.

¿Por qué canceló sus conciertos Morrissey en CDMX y Guadalajara?

A través de sus redes sociales y a unas cuántas horas de que se llevará a cabo el concierto en la CDMX, Ocesa comunicó lo siguiente:

Informamos al público de la Ciudad de México y Guadalajara que, debido al agotamiento extremo del artista, los conciertos de Morrissey programados para el 31 de octubre en el Palacio de los Deportes y el 4 de noviembre en el Auditorio Telmex, no se llevarán a cabo.

Aunque muchos fans mexicanos se habían hecho a la esperanza de poder escuchar las canciones de Morrissey y The Smiths, de nuevo se tendrán que aguantar las ganas, pues el cantante de 66 años ha vuelto a alegar agotamiento físico, por lo que sus fans le desean pronta recuperación.

¿Cómo obtener mi reembolso del concierto de Morrissey?

Ya sea que hayas comprado boletos para alguna de sus fechas en CDMX o Guadalajara y quieras reclamar tu reembolso, Ocesa informó lo siguiente en su comunicado:

Si realizaste tu compra en línea, el reembolso se verá reflejado automáticamente en la tarjeta con la que adquiriste tus boletos, de acuerdo con los tiempos establecidos por tu institución bancaria.

Si tu compra fue a través de puntos Ticketmaster y taquilla, podrás solicitar tu reembolso a partir del 7 de noviembre en el mismo lugar donde realizaste la compra.