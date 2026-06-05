ÚLTIMA HORA: Muere Carlos Alberto “Indio” Solari a los 77 años de edad

La industria de la música se ha vestido de luto luego de una irreparable pérdida ya que este viernes 05 de junio se confirmó la muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari a los 77 años de edad, quien fue uno de los cantantes de rock en español más importantes del género debido a que fue un gran referente. De acuerdo con la información reportada el deceso se produjo en su residencia de Parque Leloir, en el partido de Ituzaingó, lugar ubicado en Buenos Aires, país de origen del artista. La noticia ha impactado a miles de personas, mismas en las que el cantante dejó una huella imborrable.

¿De qué murió Carlos Alberto "Indio" Solari?

Hasta el momento se desconoce la causa real del fallecimineto del reconocido artista. Sin embargo, según los reportes, el cantante llevaba algunos años padeciendo la enfremedad de Parkinson. La noticia de su fallecimiento se confirmó a través de televisión nacional en Argentina, a través de América TV en una transmisión de urgencia. En dicha cobertura se dió a conocer que elementos de seguridad con varios patrulleros se movilizaron de manera rápida al domicilio del cantante.

Luego de la confirmación de la muerte del artista diversas personas se pronunciaron con mensajes de condolencias, como fue el caso de Eduardo Federico Beilinson, miembro de la banda a la que perteneció Solari "Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre" fueron algunas de sus palabras. Por otro lado, en redes sociales muchos seguidores del interpréte de "Un ángel para tu soledad" mandaron mensajes de condolencias. "Te amo Indio", "Gracias por siempre", "Seguirá vivo en cada una de sus canciones", "El día más triste de todos los rocoteros", son algunos de los comentarios que se han hecho en redes.

¿Quién fue Carlos Alberto "Indio" Solari?

Carlos Alberto "Indio" Solari fue un referente indiscutible del rock nacional. El reconocido cantante fue miembro de fundacional de la icónica banda "Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota", una agrupación que generaba la asistencia de miles de personas en sus conciertos, las cuales eran conocidas como “misas ricoteras”. El estilo músical de Solari fue indiscutible debido a sus letras poéticas que se convirtieron en el himno de miles de generaciones. Sin duda alguna el legado de Carlos Alberto "Indio" Solari vivirá para siempre a través de su música.

