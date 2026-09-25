“Vuela alto”; Muere figura del rock hispano tras luchar contra terrible enfermedad

La industria de la música se viste de luto una vez más. Muere Iván Fernández, baterista de la banda de rock española, Vuelo 505. La noticia se dio a conocer la mañana de este mismo viernes, 25 de septiembre, a través de un comunicado emitido vía Instagram, en el que la agrupación le dio un emotivo y desgarrador último adiós.

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“¡Hasta SIEMPRE Iván! ¡Vuela alto!”; se lee en el escrito. “Hoy te has ido a tu planeta y ya te estamos echando de menos!! GRACIAS por elegirnos para compartir tu vida con nosotros! Ya sabes que en esta banda seremos SIEMPRE 5! Te queremos Hermano...que resuenen tus tambores…”, concluye el comunicado, el cual estuvo acompañado de una postal del músico.

Muere Iván Fernández de Vuelo 505: ¿De qué murió?

Iván Fernández, baterista de Vuelo 505, perdió la vida tras una lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA); una enfermedad neurodegenerativa que provoca la muerte de las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal. Hasta ahora, tanto la causa del ELA, como su cura, son desconocidas en el mundo de la medicina; por lo que Iván optó por crear la asociación Vencela Rioja para darle mayor visibilidad a la misma.

Entre los principales síntomas de la Esclerosis Lateral Amiotrófica está la dificultad para caminar, tropiezos o problemas para sostener objetos con la mano. También ocasiona dificultades para hablar con claridad, así como para tragar alimentos y líquidos.

¿Quién era Iván Fernández? Así fue su trayectoria con Vuelo 505

Iván Fernández destacó en el mundo de la música como un importante compositor, músico y vocalista español, famoso por fundar la banda de rock Vuelo 505, originaria de La Rioja, España. La agrupación se formó en Logroño alrededor del año 2013. Según diversos reportes, el nombre del grupo es un guiño al éxito de los Rolling Stones “Flight 505”.

La banda lanzó su álbum debut en el 2015, titulado “Turbulencias”, con el cual se abrieron camino en la industria del rock nacional. Posteriormente, lanzaron “No hay historias de fracaso” en 2018. A este le siguió su último y más reciente álbum de estudio “Nada es Urgente” en 2023. Iván Fernández fue pieza clave en cada uno de estos lanzamientos, con los que lograron sumar miles de oyentes mensuales en plataformas digitales a nivel global.

Sin duda, su pérdida representa un gran golpe para el rock hispano. Descanse en paz, Iván Fernández.