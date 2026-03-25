My Chemical Romance en la Cineteca Nacional: fecha, hora y costo para ver la proyección del concierto en CDMX

A casi dos meses de su regreso a México, una de las presentaciones más icónicas de My Chemical Romance se proyectará en la Cineteca Nacional. Nunca fue una fase y los fans lo están demostrando una vez más, a continuación te damos más detalles para que disfrutes "The Black Parade Is Dead!" al aire libre.

Recordemos que fue en la Ciudad de México donde MCR ofreció uno de los mejores conciertos de su historia, en 2007 y como parte de la gira para "The Black Parade"; esta presentación se convirtió en un álbum por sí mismo y también se puede disfrutar en largometraje.

My Chemical Romance en la Cineteca Nacional: cuándo y dónde se proyectará "The Black Parade Is Dead!"

La proyección de "The Black Parade Is Dead!" es un proyecto hecho por y para fans, encabezado por el Clan Mariposas Negras, Candy Iconic Studio y Chicxs Dosmilerxs. Se llevará a cabo en la sede de la Cineteca Nacional ubicada en Avenida México Coyoacán 389, Xoco, en la alcaldía Benito Juárez; la estación de metro más cercana es Coyoacán.

Está programada para realizarse el sábado 18 de abril, en punto de las 7:00 P.M., y se tratará de una proyección al aire libre dentro de la Cineteca. Se trata de un evento completamente gratuito.

No habrá límite de cupo ni boletos, por lo que se recomienda planear y llegar antes para alcanzar un buen lugar antes de la proyección.

Así fue "The Black Parade Is Dead!"

El concierto de "The Black Parade Is Dead!" se llevó a cabo el 7 de octubre de 2007 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, ante más de 20 mil personas. En aquella presentación la banda tocó el setlist completo de su álbum más emblemático y otros de los mayores éxitos de su carrera, como "Helena" y "I'm not okay" (del álbum "Three Cheers For Sweet Revenge").

La presentación de "The Black Parade", junto con fragmentos de un concierto realizado en Hoboken, Nueva Jersey, llegaron a un largometraje. Cabe mencionar que en esa época todavía estaba la alineación completa de la banda, con Bob Bryar en la batería.

