Los 7 datos más curiosos (e intrigantes) del The Black Parade de My Chemical Romance

La fiebre de My Chemical Romance sigue en aumento por su próxima visita a tierras mexicanas. Miles de fans (sobretodo ‘dosmileros') ya buscan los mejores lugares para el concierto de la banda de Nueva Jersey en el Estadio GNP Seguros; y es que se espera que den un gran espectáculo en su regreso a nuestro país tras una ausencia de casi veinte años. Pero si eres de los (muy) pocos que no están tan familiarizados con MCR, aquí te dejamos 7 datos curiosos del álbum que los llevó a los ‘cuernos de la luna’ y que sí o sí debes escuchar: The Black Parade.

Lo que no sabías de The Black Parade de My Chemical Romance

Por allá del 2001 unos chicos de Nueva Jersey creyeron que sería buena idea formar una banda. Los astros se alinearon, capitalizaron su talento musical y letrístico y para 2005, My Chemical Romance ya era una banda aclamada internacionalmente. Sus peculiares letras y afición por temas depresivos han sido su sello característico, mismo que los posicionó como una de las bandas favoritas de la llamada ‘subcultura emo'.

En el camino sucedieron algunos cambios en la alineación original, fueron teloneros de Green Day, recaudaron fondos para damnificados, publicaron un DVD, dieron cientos de entrevistas... pero lo mejor estaba por llegar bajo el brazo de su tercer álbum de estudio, The Black Parade. Aquí te dejamos 7 datos que probablemente no conocías del disco más famoso de My Chemical Romance.

1. “Welcome to the Black Parade”, uno de los éxitos más grandes de My Chemical Romance pudo quedar fuera del disco. “No parecía que fuera a estar en el álbum porque todas las demás canciones tenían temas, títulos y cosas así muy fuertes”, declaró el vocalista Gerard Way para medios estadounidenses.

2. Gerard Way y Mikey Way rindieron homenaje a su fallecida abuela en “Welcome to the Black Parade”. En el verso de la primera parte rítmica (donde entra ‘con todo’ la batería) la letra dice: “Sometimes, I get the feeling she’s watching over me”; traducido se lee : A veces, siento que ella me está cuidando. Esta frase hace referencia a que los hermanos Way sienten la presencia de su querida abuela.

3. The Black Parade fue grabado en The Paramour Mansion, una propiedad construida en 1923 que le perteneció a Antonio Moreno y Daisy Canfield, actor español y heredera de un magnate petrolero. Se dice que en el inmueble ubicado en Los Ángeles, aún permanece el espíritu de Daisy, quien habría falleció trágicamente en un accidente automovilístico.

4. Mikey Way tuvo fuertes problemas de depresión durante la grabación del exitoso álbum. Incluso, tuvo que dejar The Paramour Mansion, la locación (embrujada) que eligieron para trabajar The Black Parade.

5. En el Reino Unido trataron de responsabilizar a la música de My Chemical Romance de que un adolescente decidiera quitarse la vida, argumentando que la carga depresiva de las letras influía de manera negativa entre la juventud.

6. Liza Minelli participó en “Mama” y lo hizo de manera gratuita. Así lo contó Gerard Way durante una entrevista para medios estadounidenses: “Quería a alguien con un toque maternal...Fue la primera persona que me vino a la mente... Lo hizo gratis y estaba encantada de hacerlo”.

7. Gerard Way se pintó el cabello de blanco para entrar en el personaje de ‘el paciente'. Debes saber que el concepto de The Black Parade se basa en un paciente diagnosticado con cáncer, quien antes de morir reflexiona sobre los episodios más importantes de su vida. Así lo comentó el vocalista durante una conferencia de prensa: “Quería este pelo corto y blanco para parecerme al personaje de ‘el paciente’, que imaginé que había pasado por alguna enfermedad o quimioterapia...”.

Sin duda, un gran disco merecía guardar grandes historias y secretos. Si bien The Black Parade ha sido el disco más exitoso de MCR, ¿también será el mejor de su trayectoria?