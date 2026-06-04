OFICIAL: Shakira se presentará en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La FIFA ha confirmado que Shakira estará presente en el partido inaugural entre México vs. Sudáfrica, para cantar durante la ceremonia inaugural que estaría dando inicio a la esperada Copa Mundial de la FIFA 2026™. Y estará cantando su canción 'Dai Dai', el himno oficial de la copa de este año, presentándose también junto a Burna Boy en el Estadio Ciudad de México.

Por primera vez 'Dai Dai' será interpretada totalmente en vivo y frente a miles de espectadores en la Ciudad de México, y este será el show previo a que de inicio el torneo más esperado por todos los apasionados del balón pie. Este show, parte de la ceremonia de apertura, dará inicio 90 minutos antes del inicio del partido que se disputará entre México y la selección de Sudáfrica.

Dai Dai 🎶 @shakira and @burnaboy will join a star-studded lineup on the global stage at the #FIFAWorldCup opening ceremony in Mexico City! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 4, 2026

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Fecha de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo este próximo jueves 11 de junio, y podrás verla totalmente gratis a través de Azteca 7, El Canal del Mundial, en donde tendremos una extensa cobertura de la mano de expertos para que vivas como nunca este inicio de la fiebre futbolera.

Artistas confirmados para la ceremonia de inauguración

A través del comunicado oficial emitido por la FIFA se confirmó que para este partido inaugural estarían presentes Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, además claramente de Shakira y Burna Boy.

¿Cuánto va a durar la ceremonia de inauguración?

La ceremonia de inauguración será una de las partes más importantes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y se calcula que dure un aproximado de 35 minutos, concluyendo alrededor de las 12:05 p.m., hora en la que se dará paso al inicio del partido México vs. Sudáfrica.

La ceremonia de apertura comenzará a las 11:00 a.m., sin embargo las puertas para ingresar al Estadio Ciudad de México se abrirán 4 horas antes, por lo que si vas a asistir se sugiere que te levantes y salgas de casa lo más temprano posible, porque sí, es muy probable que el tráfico y la afluencia de gente en la CDMX sea anormal.

