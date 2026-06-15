¿Oliver Tree presintió su muerte? Sale a la luz escalofriante teoría tras su muerte en un accidente de helicóptero

La teoría de que Oliver Tree presintió su muerte comenzó a viralizarse en redes sociales tras el fatal accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, en el que también habrían fallecido otras cinco personas, entre ellas el director Lucas Vignale y el youtuber Gaspi. Todo surgió a partir de una serie de coincidencias que fueron suficientes para desatar un intenso debate entre los usuarios.

Y es que en el videoclip de la canción “Flowers”, publicado hace apenas tres meses, Oliver presenta una historia en la que aparecen diversas aeronaves, incluidos helicópteros, y en varias escenas se muestra como piloto. Lo más escalofriante para los seguidores es una secuencia en la que las hélices de dos helicópteros parecen estar a punto de chocar, una imagen que muchos relacionaron con el accidente.

Pero eso no es todo. También señalan la aparición del número “6”, que Oliver pinta en uno de los aviones, ya que coincide con el número total de fallecidos que habría dejado el accidente ocurrido el domingo 14 de junio. La teoría se completa con la portada de su más reciente álbum, donde aparece rodeado de escombros, un detalle que algunos internautas consideran una inquietante coincidencia.

¿Cómo fue el trágico accidente en el que murió Oliver Tree?

El helicóptero en el que presuntamente viajaba el cantante Oliver Tree se habría estrellado tras colisionar con otra aeronave en Río de Janeiro durante la mañana de este domingo, por lo que las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las causas del accidente.

Según los reportes, las dos aeronaves chocaron y cayeron dentro de un estacionamiento ubicado sobre la Avenida de las Américas, en el barrio de Recreio dos Bandeirantes.

De acuerdo con las autoridades brasileñas, en uno de los helicópteros viajaban cinco personas, mientras que en el otro solo se encontraba el piloto. Ambos operadores contaban con amplia experiencia de vuelo, según informaron las autoridades.

Oliver Tree tenía programadas varias presentaciones como parte de su gira de conciertos.

¿Quién era Oliver Tree?

Oliver Tree era un cantante y creador de contenido reconocido por su peculiar estética, marcada por su característico corte de cabello tipo tazón y su personalidad excéntrica. En redes sociales acumulaba una enorme comunidad de seguidores, con más de 17 millones en TikTok y más de 6 millones de suscriptores en YouTube.

Su estilo irreverente, combinado con una propuesta musical que mezclaba diversos géneros, lo convirtió en una de las figuras más reconocidas de internet y de la música alternativa en los últimos años.