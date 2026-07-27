El “Coachella del K-pop” toma forma: sede, duración y lo que falta por confirmar de “Phenomenon”

El K-pop podría estar a punto de dar uno de los pasos más importantes de su expansión internacional, tras meses de rumores de un festival al estilo coachella de K-pop medios coreanos han confirmado que este evento se llevará a cabo el próximo año, lo cual cumple con el deseo de los amantes del género donde podrán disfrutar de este evento por varios días.

Bajo el nombre de “Phenomenon” / “Fenomenon”, las cuatro compañías más influyentes de Corea del Sur (Hybe, jyp, SM YG) trabajan en este proyecto que ha sido comparado con Coachella por su magnitud, alcance y visión a largo plazo.

Aunque el festival todavía se encuentra en fase de planificación, la iniciativa ya genera enormes expectativas, pues plantea reunir en un mismo escenario a artistas de HYBE, SM Entertainment, JYP Entertainment y YG Entertainment, algo que hasta hace poco parecía impensable debido a la competencia entre las empresas. El proyecto que cuenta además con el respaldo del Comité de Intercambio de Cultura Popular de Corea también busca impulsar aún más la presencia global del K-pop así como el turismo.

¿Cuáles serían las sedes y cuándo se realizaría el festival?

De acuerdo con información difundida por medios surcoreanos “Phenomenon” / “Fenomenon” se realizará del 2 al 12 de diciembre de 2027 en el Seoul Arena y el centro de exposiciones Kintex, se pretende que la cartelera esté llena de artistas surcoreanos e internacionales durante el período de dos semanas. De igual modo, el festival también pretende organizar una ceremonia de entrega de premios dedicada a los clubs de fans para honrar las comunidades más influyentes del año.

El evento, no solo se dedicará a un enfoque musical ya que también tendrá torneos de eSports, proyecciones de cine, presentaciones de webtoons y pabellones dedicados a la gastronomía, la moda y cuidados de belleza coreana.

Asimismo, los organizadores contemplan llevar el concepto a otros países a partir de 2028, con el objetivo de convertirlo en un festival internacional itinerante.

¿Por qué Phenomenon genera tantas expectativas?

A través de una conferencia de prensa por parte del Comité Presidencial sobre Intercambio de Cultura Popular, se indicó que el nombre Fanomenon fusiona las palabras en inglés "fan" y "phenomenon" (fenómeno), lo que señala el papel de los fans como impulsores activos de la expansión mundial de la cultura surcoreana.

Asimismo, los organizadores proyectan convocar a más de 520 mil visitantes y generar un impacto económico superior a los 680 millones de dólares, mientras que se prevé expandir el festival a otros países en 2028, Los ángeles ya sería la primera ciudad confirmada fuera del país asiatico.