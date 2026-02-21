Por si quieres ir: artistas confirmados que se presentarán en el palenque de la Feria Nacional de San Marcos 2026 y sus costos

La Feria Nacional de San Marcos 2026 está más que lista para recibir a turistas nacionales e internacionales, por lo que conformaron una cartelera de grandes artistas y agrupaciones que se presentarán en el palenque, cuyos costos varían. Conoce quiénes se presentarán gratis en el Foro de las Estrellas.

El palenque de la feria de Aguascalientes empezará el viernes 17 de abril con una doble presentación de Carín León y concluirá el domingo 10 de mayo con un artista sorpresa que en las próximas será anunciado. Entre los más destacados está Cristian Castro, quien regresa este 2026 a los escenarios más importantes de México, como el Auditorio Nacional.

El palenque arranca el 17 de abril y termina el 10 de mayo con un artista sorpresa.|Feria Nacional de San Marcos

Estos son los artistas confirmados y costos de los boletos

Carín León – 17 y 18 de abril – 1,200 a 5,400 pesos

– 19 de abril – De 600 a 2,400 pesos Víctor Mendivil – 20 de abril – De 600 a 2,400 pesos

– 21 de abril - De 600 a 2,400 pesos Christian Nodal – 22 de abril – De 1,300 a 5,600 pesos

– 23 de abril - De 600 a 3,200 pesos Yuridia – 25 de abril – 1,100 a 4,800 pesos

– 26 de abril - De 600 a 3,200 pesos Juntos – 27 de abril – 1,000 a 4,600 pesos

– 28 de abril - De 600 a 3,000 pesos Banda MS – 30 de abril – De 1,000 a 4,600 pesos

- 1 de mayo – De 800 a 3,600 pesos Grupo Firme – 2 y 3 de mayo – De 1,200 a 5,200 pesos

– 4 de mayo – De 8000 a 3,600 pesos Manuel Turizo – 5 de mayo – De 1,000 a 4,400 pesos

– 6 y 7 de mayo – De 1,300 a 5,600 pesos Óscar Maydon – 8 de mayo – De 800 a 1,300 pesos

Cabe mencionar que los precios de los boletos al palenque varían según cada artista y zona a elegir, ya que el más barato es en general y el precio más alto es en el VIP. Estos son los lugares:

