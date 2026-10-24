¡Cuba regresa a la CDMX! Dan a conocer los primeros detalles de Buena Vista Social Club; el musical de Broadway con el ritmo de la Salsa

¡El ritmo de la Salsa Cubana, nuevamente regresa a la CDMX! Durante una rueda de prensa, se dio una pequeña probada sobre los ensayos del musical de Broadway, Buena Vista Social Club, puesta en escena que nuevamente se presentará en el Teatro de los Insurgentes.

Jaime Matarredona, supervisor de producción, detalló que la obra todavía no esta lista, pero con la presentación invitó a los presentes a presenciar lo que son los ensayos, siendo una gran forma de ver la esencia del elenco y de los músicos, permitiendo ver los primeros detalles del gran proyecto. Además de aprovechar el momento para anunciar que el estreno oficial es el 12 de noviembre.

¿Quiénes forman parte del elenco principal

Además de las muestras de 3 números musicales que tendrá la puesta en escena, se dio a conocer los primeros detalles de los actores y actrices que formarán parte de la historia, quienes darán vida a los músicos que formaron parte de Buena Vista Social Club:



Luna Manzanares como Haydée

Héctor Barona como Juan de Marcos

Cesar Cuervo como Rubén joven

Guillermo Zamora como Rubén

Eric Rodríguez como Ibrahim joven

Coco Campo como Ibrahim

Zark como Compay joven

Héctor Sandarti como Compay

Mariana Dávila como Omara Joven

Analy como Omara

Además de ver las actuaciones de los artistas mencionados anteriormente, también veremos a los músicos siempre en escena ya que forma parte de toda la historia y no solo como un elemento de ambientación para el musical de Broadway, también veremos la presencia de 6 bailares que forma parte de la puesta en escena.

A diferencia de otras producciones, se destaca por ser la primera producción internacional que se presenta fuera de Estados Unidos. Además de recibir ganar un total de 5 precios Tony por actuación, coreografía, orquestaciones, diseño de sonido y para los músicos en escena.

¿De qué trata Buena Vista Social Club?

La historia del Buena Vista Social Club es ambientada en la década de los 50, en el que nos cuenta la historia de unos jóvenes músicos, que se encargan de revolucionar la música del territorio, pero su sueño se ve truncado por situaciones políticas. Años después Omara Portuondo recibe una oportunidad musical por un productor, momento en el que deberá enfrentarse a recuerdos de su pasado.

Aunque en gran parte de musical de Broadway, escucharemos algunos de los hits más importantes de la agrupación, se destaca por hablar sobre el perdón, la amistad y la nostalgia.