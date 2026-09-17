De Madonna a LISA: lista completa de artistas que actuarán en los VMAs 2026

Los MTV Video Music Awards están de regreso. En un par de semanas, el Peacock Theater de Los Ángeles, California, se vestirá de gala para albergar la 42a edición de los premios que reconocen a los mejores lanzamientos audiovisuales en la industria de la música. Entre los artistas confirmados para actuar en la ceremonia de 2026 se encuentra la Reina del Pop, Madonna, quien regresa al icónico escenario de los VMAs tras 23 años de su última presentación; pero ¿quién más es parte del line-up? ¡Aquí te contamos todos los detalles!

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¿Quiénes cantarán en los VMAs 2026? Lista completa de artistas confirmados

¿Qué sería de una entrega de premios musicales sin actuaciones en vivo? A dos semanas de la gala, los VMAs han revelado parte de la lista de artistas confirmados para actuar en la ceremonia. Así luce el listado de celebridades que se apoderarán del escenario del Peacock Theatre para actuar completamente en vivo:



Madonna

LISA

RAYE

Sienna Spiro

GNER8ION + Yung Lean

Shaboozey & Gunna

¿Cuándo son los VMAs 2026? Fecha y hora exacta para ver la ceremonia en vivo

Los VMAs 2026 tendrán lugar el próximo domingo, 27 de septiembre, en el Peacock Theatre de Los Ángeles, California. La gala comenzará en punto de las 5:30 p.m. (hora del centro de México) y correrá bajo la conducción de Snoop Dogg, así que prepárate para una ceremonia llena de irreverencias.

Lista de nominados a los MTV Video Music Awards

Para la edición de 2026, Madonna lidera la lista de nominados con un total de 11 menciones. A la Reina del Pop le sigue otra grande de la industria: Taylor Swift, quien cuenta con nueve nominaciones, seguida por Ariana Grande y Sabrina Carpenter con siete cada una. Todas ellas compiten en la categoría más importante de la noche: Video del Año, junto con Bruno Mars y GENER8ION. Para conocer la lista completa de nominados visita: OFICIAL: Lista de nominados a los premios VMAs, desde Bad Bunny hasta BTS y Lady Gaga.