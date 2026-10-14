¿CANCELAN concierto de BTS en Chile? ARMY podría sufrir terrible decisión tras fuertes lluvias en el país

La preocupación se apodera del ARMY chileno tras las fuertes lluvias que azotaron Santiago de Chile, ciudad en la que BTS continuará su gira por Latinoamérica. Debido al mal clima, no han dejado de surgir dudas sobre la realización de los próximos shows, pues las condiciones climáticas pueden ser un factor importante para determinar la cancelación de espectáculos. Afortunadamente, las autoridades locales han informado que, hasta ahora, las presentaciones de la banda de pop surcoreana siguen en pie.

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¿Cuál es la situación actual en Chile tras las fuertes lluvias?

De acuerdo al alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, el Coliseo del Estadio Nacional - lugar donde se llevarán a cabo los próximos conciertos de BTS - y sus accesos no sufrieron daños por las fuertes lluvias que azotaron la región en las últimas horas. Según explicó el mandatario, la productora del evento y su equipo de seguridad le confirmaron que el recinto no presentó ningún impacto, por lo que no hubo cambios en la realización de los shows. En otras palabras, todo continúa funcionando con normalidad. No obstante, el alcalde hace énfasis en que será necesario seguir monitoreando la situación y mantenerse atentos a la evolución del clima a lo largo de la noche.

Actualización | BTS en Chile 🇨🇱



El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, confirmó en entrevista con 24 Horas de TVN que el Coliseo del Estadio Nacional y sus accesos no sufrieron daños producto del temporal que afectó esta tarde a Santiago.



Según explicó, pudo comunicarse con la… pic.twitter.com/be470bsJzs — BTS Daily Chile⁷ (@BTSDailyChile) October 14, 2026

¿Cuándo son los conciertos de BTS en Chile?

Chile es de las últimas paradas de BTS por Latinoamérica, como parte de su gira global ARIRANG WORLD TOUR. La banda ofrecerá un total de tres fechas en el Coliseo del Estadio Nacional, ubicado en la comuna de Ñuñoa. La cita será el 14, 16 y 17 de octubre, a menos que las condiciones climáticas cambien en las próximas horas y pongan en riesgo el espectáculo. Mientras tanto, los preparativos continúan con normalidad.

¿Cuándo termina la gira de BTS por Latinoamérica?

La gira de BTS por América Latina inició el pasado 2 de octubre, con dos presentaciones en el Estadio El Campín en Bogotá, Colombia; y concluirá hasta el 31, con tres fechas en el Estádio do MorumBIS en São Paulo, Brasil. Estos son los conciertos restantes:

