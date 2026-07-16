¿Qué significa Life Goes On? La canción de Oliver Tree que volvió a las más escuchadas tras su muerte; letra completa y traducción

La canción Life Goes On ha marcado a toda una generación, pues además de que hace unas semanas se diera a conocer la trágica muerte del artista conocido como Oliver Tree, esta ha ganado relevancia en redes sociales gracias al mensaje que el artista se esforzó en compartir con su público, siendo uno de sus temas más célebres, por lo que te contaremos algunas curiosidades de esta.

Te podría interesar: ¿Qué significa Total Eclipse of the Heart? La icónica canción de Bonnie Tyler, letra completa y traducción

¿Qué significa la canción Life Goes On de Oliver Tree?

Esta canción perteneciente a la versión Deluxe del álbum debut de Oliver Tree Ugly is Beautiful de 2021 tiene un mensaje simple pero potente que desde época pandémica logró conectar con el público e incluso se hizo bastante viral.

Su significado habla sobre el desamor y la necesidad real de querer seguir adelante en la vida tras una decepción en busca del desapego, dejando atrás a una relación “tóxica” después de que este fuera engañado con la narrativa de su relación, por ello “la vida continúa”.

Tras la muerte de Oliver Tree, su significado ha cobrado un nuevo sentido dentro de sus fans, pues aunque la noticia fue bastante triste, el artista estadounidense siempre fue claro sobre la vida y el mensaje que quería compartir.

Life Goes On, letra completa y su traducción al español

La letra de la canción viral originalmente es esta, constando de un gran y pegajoso coro bajo un ritmo pegajoso:

Babe, you're too controlling

I'ma feed you to the wolves when you get nasty back at me

But baby, don't distract me, I'm a goner, I lost her

Like, why the hell you wanna play me that way?

You're bad, babe, you double-faced entendre

Life goes on, and on, and on, and on, and on, and

On, and on, and on (x7)

Babe, you best believe it, I'ma rip you up to pieces

I'm a lover, not a fighter, but I'll light this place on fire

I want it, I'm on it, but babe, at least, I'm honest

I get tired of explaining

As these seasons keep on changing

Life goes on, and on, and on, and on, and on, and (x8)

Work all day, and then I wake up (x8)

Letra de Life Goes On al español

Cariño eres demasiado controladora

Te daré de comer a los lobos

Cuando te pongas grosera

Conmigo

Pero cariño, no me distraigas

Estoy perdido

La perdí

Como por qué diablos quieres

Jugar conmigo de esa manera

Eres mala, nena

Tú, con tus dobles sentidos

La vida

Sigue y sigue y sigue y sigue (x8)

Cariño, lo debes de creer

Te haré pedazos

Soy un amante, no un luchador

Pero prenderé fuego a este lugar

Lo quiero

Estoy en eso

Pero nena, al menos soy honesto

Me canso de explicar

En que estas estaciones siguen cambiando

La vida

Sigue y sigue y sigue y sigue (x8)

Trabajo todo el día y luego me despierto (x8)

