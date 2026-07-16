¿Qué significa Life Goes On? La canción de Oliver Tree que volvió a las más escuchadas tras su muerte; letra completa y traducción
Su partida ha sido muy dolorosa pero su música será parte de su legado, conoce el significado de Life Goes On, una de las canciones más valoradas de Oliver Tree.
La canción Life Goes On ha marcado a toda una generación, pues además de que hace unas semanas se diera a conocer la trágica muerte del artista conocido como Oliver Tree, esta ha ganado relevancia en redes sociales gracias al mensaje que el artista se esforzó en compartir con su público, siendo uno de sus temas más célebres, por lo que te contaremos algunas curiosidades de esta.
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¿Qué significa la canción Life Goes On de Oliver Tree?
Esta canción perteneciente a la versión Deluxe del álbum debut de Oliver Tree Ugly is Beautiful de 2021 tiene un mensaje simple pero potente que desde época pandémica logró conectar con el público e incluso se hizo bastante viral.
Su significado habla sobre el desamor y la necesidad real de querer seguir adelante en la vida tras una decepción en busca del desapego, dejando atrás a una relación “tóxica” después de que este fuera engañado con la narrativa de su relación, por ello “la vida continúa”.
Tras la muerte de Oliver Tree, su significado ha cobrado un nuevo sentido dentro de sus fans, pues aunque la noticia fue bastante triste, el artista estadounidense siempre fue claro sobre la vida y el mensaje que quería compartir.
Life Goes On, letra completa y su traducción al español
La letra de la canción viral originalmente es esta, constando de un gran y pegajoso coro bajo un ritmo pegajoso:
Babe, you're too controlling
I'ma feed you to the wolves when you get nasty back at me
But baby, don't distract me, I'm a goner, I lost her
Like, why the hell you wanna play me that way?
You're bad, babe, you double-faced entendre
Life goes on, and on, and on, and on, and on, and
On, and on, and on (x7)
Babe, you best believe it, I'ma rip you up to pieces
I'm a lover, not a fighter, but I'll light this place on fire
I want it, I'm on it, but babe, at least, I'm honest
I get tired of explaining
As these seasons keep on changing
Life goes on, and on, and on, and on, and on, and (x8)
Work all day, and then I wake up (x8)
Letra de Life Goes On al español
Cariño eres demasiado controladora
Te daré de comer a los lobos
Cuando te pongas grosera
Conmigo
Pero cariño, no me distraigas
Estoy perdido
La perdí
Como por qué diablos quieres
Jugar conmigo de esa manera
Eres mala, nena
Tú, con tus dobles sentidos
La vida
Sigue y sigue y sigue y sigue (x8)
Cariño, lo debes de creer
Te haré pedazos
Soy un amante, no un luchador
Pero prenderé fuego a este lugar
Lo quiero
Estoy en eso
Pero nena, al menos soy honesto
Me canso de explicar
En que estas estaciones siguen cambiando
La vida
Sigue y sigue y sigue y sigue (x8)
Trabajo todo el día y luego me despierto (x8)