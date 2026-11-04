Milo J obtuvo una nominación a "Canción del Año" en los Latin Grammy 2026, en los cuales también compiten Marco Antonio Solís y Karol G con "Coleccionando heridas". El argentino disputa el reconocimiento gracias a su composición "Solifican12", que mezcla rap con elementos del folclore de su país.

El tema forma parte de La vida era más corta, producción discográfica que el artista publicó en septiembre de 2025. Su letra aborda la aceptación personal, el paso del tiempo, la búsqueda de afecto y la intención de disfrutar los momentos cotidianos. Mientras que Macario Martínez pasó de barrendero a estar también nominado en los Latin Grammy.

“Solifican12", ¿qué dice y qué significa la canción de Milo J nominada a “Canción del Año” en los Latin Grammy 2026?|Milo J

La nominación de Milo J

La Academia Latina de la Grabación incluyó la obra entre las 10 candidatas a Canción del Año de la 27.ª entrega anual de los premios. El registro oficial identifica como autores a Santiago Alvarado, Milo J y Santiago Ruiz.

Significado de la canción de Milo J

El estribillo tiene 2 palabras nada comunes: “solificándose” y “lunizándose”. No corresponden a términos habituales del español, sino a juegos de palabras que acompañan una pregunta central: por qué el narrador no puede permitirse ser más humano.

La imagen de una gota dentro de un paño gigante también apunta a la relación entre el individuo y algo mucho más grande, como la sociedad o el universo.

Otro fragmento aborda la identidad y la capacidad de valorar lo que se tiene. El narrador se describe como alguien que aprendió a vivir con poco y que encuentra plenitud sin necesitar demasiado. Después plantea que la felicidad aparece en momentos concretos y no constituye un estado permanente.

La letra también incluye referencias a la libertad personal, las creencias y los vínculos afectivos. Cuando el protagonista habla de no tener religión y de abrir el corazón al amor, presenta una postura individual frente a las ideas que suelen marcar la vida de una persona.

Folclore y rap se unen en la canción de Milo J

En una entrevista con Billboard Argentina, el artista explicó que el folclore le ofreció un abanico musical más amplio y una manera distinta de componer. También contó que trabajó con Santiago Alvarado y Tatool en la construcción del sonido, con armonías de guitarra y melodías que después incorporaron recursos urbanos. El resultado reúne elementos de la tradición argentina con bases vinculadas al rap y al trap.