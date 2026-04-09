¿Cancelará concierto en México? Taylor Momsen es picada por ARAÑA VENENOSA en CDMX, este es su estado de salud HOY, 9 de abril

A través de sus redes sociales oficiales, la cantante y actriz Taylor Momsen dio a conocer que fue picada por una araña venenosa en su visita a México. Esto encendió las alertas de sus fans, quienes esperan verla con su banda, The Pretty Reckless, como invitados especiales para abrir los conciertos de AC/DC.

Taylor Momsen inició su carrera como actriz, alcanzando la fama con su participación en "El Grinch" y "Gossip Girl". Desde hace más de una década se ha concentrado en su carrera musical, como vocalista y guitarrista de The Pretty Reckless.

Taylor Momsen es picada por una araña venenosa en México

"Una araña masiva me arrancó un pedazo y su veneno causó estragos en mi cuerpo, así que los maravillosos doctores mexicanos tuvieron que venir para inyectarme antes del show", escribió Taylor Momsen en una publicación de Instagram. En el video que compartió se le ve siendo atendida por un médico en el backstage; "¿cuándo se van a activar mis superpoderes?", pregunta ella mientras el especialista explica a su equipo, en español, el tratamiento a seguir.

La picadura habría sucedido antes de su presentación en CDMX el 7 de abril y, como recibió atención médica, el show pudo continuar como estaba previsto. Por lo que ella dejó ver en redes sociales, la participación de The Pretty Reckless para los días 11 y 15 de abril no estarían comprometidas.

La cantante se tomó con humor la situación, como dejó ver en la descripción de su video. "No sería un tour de AC/DC si algo no me picara", escribió, en referencia al incidente que tuvo en 2024 mientras The Pretty Reckless estaba de gira con la legendaria banda.

Cuando se presentaban en Sevilla, España, un murciélago mordió en la pierna a Taylor Momsen en pleno concierto. La vocalista tuvo que ser hospitalizada y recibió vacunas por dos semanas, a causa del incidente.

