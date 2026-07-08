¿Cuándo es la final del Mundial 2026 y dónde ver la Ceremonia de Clausura con BTS, Madonna y Shakira?

Este año, la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solamente otorgará la copa del mundo a la selección que salga victoriosa, sino que también transformará el encuentro por completo al torneo mundialista, al contar con un espectáculo de medio tiempo estilo Super Bowl.

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¿Cómo, cuándo y por dónde ver totalmente GRATIS la Gran Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La Gran Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ , se llevará a cabo el próximo 19 de julio del 2026.

De acuerdo con el programa oficial de la FIFA, para México el evento comenzará en punto de las 13:00 horas. (tiempo del centro de México)

La sede del esperado evento será MetLife Stadium (Estadio Nueva York / Nueva Jersey), en East Rutherford.

En el caso de México, toma en cuenta que podrás seguir todo el cierre de la contienda mundialista totalmente GRATIS por la señal abierta de Azteca 7 y todas nuestras redes sociales oficiales.

¿Qué se espera del evento de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El esperado espectáculo de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se espera que haga historia al introducir por primera vez un formato de espectáculo estilo Super Bowl. Esto de la mano de la FIFA y Global Citizen, quienes han confirmado el cartel completo de estrellas que se presentarán dentro del esperado evento.



Artistas principales: Justin Bieber, Shakira, Madonna y el fenómeno del K-pop BTS

Artistas invitados: El cantante nigeriano Burna Boy, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, el coro infantil PS22 Chorus y colaboraciones especiales con integrantes de Coldplay.

Invitados especiales: Los entrañables personajes de Plaza Sésamo (como Elmo) junto a figuras icónicas del universo de The Muppets (como Kermit y Miss Piggy) participarán en la dinámica.

Cómo se llevará a cabo el medio timepo

De acuerdo con la FIFA, a diferencia de los 15 minutos tradicionales de descanso entre cada medio tiempo, el descanso se extenderá para cubrir, fuera del montaje y desmontaje del escenario, 11 minutos exactos de espectáculo.

Además, se ha confirmado que el evento será un show con causa, pues se espera que el espectáculo recaude para la FIFA Global Citizen Education Fund al menos 100 millones de dólares para expandir el acceso a la educación de calidad y programas de fútbol en comunidades de más de 200 países. Como parte de este esfuerzo, un dólar de cada boleto vendido en todo el Mundial se destinará directamente a esta causa.