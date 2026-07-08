LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp _0000__0040_AUSTRALIA.webp _0000__0040_BOSNIA.webp _0000__0040_CHEQUIA.webp _0000__0040_CONGO.webp _0000__0040_IRAK.webp 0000__0040_SENEGAL.webp 0000__0040_SUECIA.webp 0000__0040_TURQUIA.webp

¿Cuándo es la final del Mundial 2026 y dónde ver la Ceremonia de Clausura con BTS, Madonna y Shakira?

La Final del Mundial 2026 promete un espectáculo inolvidable. Te contamos cuándo será y dónde podrás seguir la esperada Ceremonia de Clausura.

¿Cuándo es la final del Mundial 2026 y dónde ver la Ceremonia de Clausura con BTS, Madonna y Shakira?
¿Cuándo es la final del Mundial 2026 y dónde ver la Ceremonia de Clausura con BTS, Madonna y Shakira?|Guetty_instagram-canva

Escrito por: Hugo Pantoja

Este año, la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solamente otorgará la copa del mundo a la selección que salga victoriosa, sino que también transformará el encuentro por completo al torneo mundialista, al contar con un espectáculo de medio tiempo estilo Super Bowl.

Ahora lee: Gilberto Mora conquista a actriz de Bridgerton tras el Mundial 2026; se une al fenómeno viral: “Ya se fue global, Morita”

¿Cómo, cuándo y por dónde ver totalmente GRATIS la Gran Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La Gran Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ , se llevará a cabo el próximo 19 de julio del 2026.
De acuerdo con el programa oficial de la FIFA, para México el evento comenzará en punto de las 13:00 horas. (tiempo del centro de México)
La sede del esperado evento será MetLife Stadium (Estadio Nueva York / Nueva Jersey), en East Rutherford.

En el caso de México, toma en cuenta que podrás seguir todo el cierre de la contienda mundialista totalmente GRATIS por la señal abierta de Azteca 7 y todas nuestras redes sociales oficiales.

¿Qué se espera del evento de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El esperado espectáculo de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se espera que haga historia al introducir por primera vez un formato de espectáculo estilo Super Bowl. Esto de la mano de la FIFA y Global Citizen, quienes han confirmado el cartel completo de estrellas que se presentarán dentro del esperado evento.

  • Artistas principales: Justin Bieber, Shakira, Madonna y el fenómeno del K-pop BTS
  • Artistas invitados: El cantante nigeriano Burna Boy, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, el coro infantil PS22 Chorus y colaboraciones especiales con integrantes de Coldplay.
  • Invitados especiales: Los entrañables personajes de Plaza Sésamo (como Elmo) junto a figuras icónicas del universo de The Muppets (como Kermit y Miss Piggy) participarán en la dinámica.

Cómo se llevará a cabo el medio timepo

De acuerdo con la FIFA, a diferencia de los 15 minutos tradicionales de descanso entre cada medio tiempo, el descanso se extenderá para cubrir, fuera del montaje y desmontaje del escenario, 11 minutos exactos de espectáculo.

Además, se ha confirmado que el evento será un show con causa, pues se espera que el espectáculo recaude para la FIFA Global Citizen Education Fund al menos 100 millones de dólares para expandir el acceso a la educación de calidad y programas de fútbol en comunidades de más de 200 países. Como parte de este esfuerzo, un dólar de cada boleto vendido en todo el Mundial se destinará directamente a esta causa.

Lo Más Recientes

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo