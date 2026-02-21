Las canciones más icónicas para recordar a Willie Colón

Lamentablemente este sábado 21 de febrero una de las leyendas más grandes de la salsa falleció: Willie Colón. El reconocido cantante de 75 años de edad perdió la vida luego de enfrentar una dura batalla con problemas respiratorios de salud. Sin embargo, su legado vivirá para siempre a través de su música, es por eso que te decimos cuáles han sido las canciones más icónicas de su carrera, con las que será recordado para toda la vida.

¿Cuáles fueron las mejores canciones de Willie Colón?

A través de sus más de cinco décadas de trayectoria musical Willie Colón cantó y produjo canciones emblemáticas que marcaron un antes y un después en la historia, no solo de la salsa sino de la música latina. Algunos de sus temas más icónicos son: Oh, qué será?, Juanito Alimaña, Pedro Navaja, El gran varón, Talento de televisión, Gitana, Idilio, Sin poder hablar, Tiempo pa matar, Plástico, Aguanile, El malo. Muchos de estos temas los trabajó junto a otras figuras reconocidas de la salsa como Héctor Lavoe y Rubén Blades.

¿Con qué artistas colaboró Willie Colón?

Willie Colón escribió, cantó y produjo muchas canciones que se volvieron emblemáticas. Sin embargo, también colaboró con grandes artistas, mismas que también son una leyenda del género de la salsa como Héctor Lavoe, Rubén Blades y Celia Cruz. También tuvo la oportunidad de compartir su talento con artistas como Mon Rivera, Ismael Miranda, Tito Puente, Soledad Bravo y David Byrne.

¿De qué murió Willie Colón?

Hasta el momento se desconoce la causa oficial de su muerte. Sin embargo, en internet circuló información sobre que se encontraba hospitalizado en Nueva York debido a problemas respiratorios. Incluso varios amigos y colegas lanzaron mensajes pidiendo oraciones y pronta recuperación para el "El malo del Bronx".

Una de las personas que se ha pronunciado ante el fallecimiento del artista ha sido Rubén Blades, quién escribió en redes sociales lo siguiente acompañado de una fotografía de Willie Colón: "Acabo de confirmar lo que me resistÍa a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame. Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical."