¿Predijo su muerte? Willie Colón dió un extraño mensaje en concierto (VIDEO)

La industria musical está de luto luego de que falleciera una de las leyendas más grandes de la salsa. Sin embargo, hay un video que le está dando la vuelta al internet ya que se viralizó un clip en el que para algunos Willie Colón, mejor conocido como “El Malo del Bronx” podría haber predecido su muerte ya que dice “Este puede ser mi último concierto”. Sin embargo, el cantante dijo que no decía eso porque se fuera a morir, sino por muchas razones.

¿Qué dice Willie Colón en uno de sus conciertos?

En una de las presentaciones que la reconocida leyenda de la salsa dió dijo “Este puede ser mi último concierto”. Sin embargo, explicó que no lo decía porque se fuera a morir sino por otros motivos. En dicho concierto aprovechó para dedicar unas palabras a su público, les dijo que quería agradecerles a todos por acompañarlo cuando se presentaba en los “los after hours de mala muerte” y en los clubes de Broadway. En dicho video se ve al cantante muy agradecido con su público. “Ustedes me hicieron una estrella a mi”, fueron palabras de la leyenda musical, misma que expresó lo dichoso que se sentía.

Con este video algunos de sus fans han dicho que quizás Willie Colón estaba anticipando su muerte y esas palabras fueron una especie de despedida. De igual forma miles de personas han comentado lo mucho que les duele su partida.

¿De qué murió Willie Colón?

El reconocido cantante falleció este sábado 21 de febrero. Hasta el momento no hay información oficial que confirme la causa de su muerte. Sin embargo, a través de internet circuló información en la que se dijo que había sido hospitalizado en Nueva York debido a problemas respiratorios. Debido a esto, algunas figuras públicas se pronunciaron pidiendo pronta recuperación y muchas oraciones para el artista.

¿A quiénes inspiró Willie Colón?

Willie Colón, mejor conocido como “El Malo del Bronx” inspiró a diversos artistas, especialmente a aquellos que pertenecen al género urbano como Raw Alejandro, quien en una entrevista dijo que su álbum “Cosa Nuestra” tenía una gran influencia del salsero. Por otra parte en un video se le vió a J Balvin cantar muy emocionado el famoso tema “Idilio”.

Bad Bunny también tuvo gran influencia por parte del cantante, mismo que en vida reconoció el disco Debí Tirar Fotos Más Fotos y agradeció la visibilidad que Benito le estaba dando a la música boricua.